Pevačica Nataša Bekvalac za doček Nove godine nastupala je na trgu u Banja Luci, a u ponoć je sa njom na binu izašao gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je sa njom odbrojavao sekunde do trenutka kada su se kazaljke sklopile.

Njih dvoje su tačno u ponoć čestitali jedno drugom Novu godinu, zagrlili se i poljubili.

"Grlite se, ljubite se, volite se", poručila je Nataša.

Nataša Bekvalac poljubila u ponoć Draška Foto: Printsceen/Instagram

Ona je prilikom najavljivanja novogodišnjeg nastupa otkrila da će u ponoć poljubiti Stanivukovića, jer će zajedni biti na bini.

- Kad je gradonačelnik kreativan, divan i mlad čovek tu je onda i šala, a ja sam u šali i lepoj energiji uvek. Drago mi je da postoje ovakvi ljudi, nekako uvek kad se pomene reč gradonačelnik to je za nas prestrogo, ali u ovoj situaciji imam osećaj da mogu na ovaj način da komuniciram u granicama koje su za ljude. U ponoć ću poljubiti gradonačelnika, da i meni bolje krene. Čula sam da su muškarci iz Banjaluke strava, ne bih imala ništa protiv da mi se tamo desi ljubav za Novu godinu - istakla je ona.

"Ne priželjkujem novu ljubav"

Inače, Bekvalčeva je nedavno otkrila svoje želje u 2026. godini i priznala da ne priželjkuje emotivnog partnera.

- Puno toga sam odlučila da ostavim iza sebe. Imam mnogo želja u 2026. ne na papiru i strogo ispisane, već kao jednu vrstu manifestacije. Ne priželjkujem emotivnu ljubav ove godine. Imam mnogo za mene važnijih i bitnijih stvari, nije mi to na listi prioriteta. Stvari se dešavaju onda kada treba da se desi. Kad dođe, dođe - rekla je Nataša.

