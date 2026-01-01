Slušaj vest

Lepa Brena ušla je u Novu 2026. spektakularnim koncertom na rivi u Tivtu

Pevačica sa najvećim novogodišnjim honorarom na bini se pojavila u ekstravagantnom crvenom ogrtaču od perja, kojim je oduševila sve prisutne, a onda se preobukla u zanimljivu plavu kombinaciju u kojoj su dominirale bunda i šljokičave pantalone.

S Brenom smo porazgovarali neposredno pred nastup, pa nam je otkrila kakva joj je bila 2025. i šta očekuje od 2026.

Lepa Brena u Tivtu  Foto: TO Tivat

- Meni je 2025. bila kao i prethodnih 40 i kusur godina koliko sam pevala. Ja sam radoholik i osoba koja želi da učini ljude srećnim. Kad vidim radost na njihovim licima, to mi daje životnu energiju. To je moja karma. U 2026. želim svima dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može - zaključila je Lepa Brena.

Lepa Brena u Tivtu dočekala Novu godinu Izvor: TO Tivat

