Na novogodišnjem nastupu, dok je atmosfera bila uzavrela, Barbara Bobak je bila prava glavna atrakcija. Osećala se novogodišnja čarolija u vazduhu, a cela sala je bila ispunjena veseljem. Ipak, desila se jedna neobična scena koja je privukla pažnju svih prisutnih.

Počelo je polako, sa nekoliko nasmejanih lica koji su pevacici prilazili sa telefonima u rukama, želeći da se fotografišu sa njom. Niko nije mogao da odoli šarmu popularne pevačice.

Grupa muškaraca se formirala u redu, svi spremni da zabeleže trenutak sa Barbarom. Neki su bili sa zapanjujuće ozbiljnim izrazima lica, dok su drugi nosili široke osmehe, ali svi su imali isto pitanje: "Možemo li da se slikamo sa vama?"

Svaki od njih je bio strpljiv, a u rukama su im treperile kamere, željni da sačuvaju uspomenu. Prvi je prišao stidljivo, držao telefon u ruci i pitao da li može da je upozna i pozira pored nje. Barbara je ljubazno pristala, jer je znala da su ovakvi trenuci deo njene svakodnevnice i da su obožavaoci upravo ti koji je čine još posebnijom.

Barbara Bobak se slika sa publikom Izvor: Kurir



Njeni obožavaoci nisu mogli da sakriju uzbuđenje. Jedan za drugim su dolazili i počinjali razgovarati sa njom. Pitali su je o pesmama koje je izvodila, izrazili zahvalnost za dobru atmosferu koju je stvorila svojim nastupom i obasipali je komplimentima. „Možete li se slikati i sa mnom?“ pitao je jedan od njih, dok su ostali klimali glavama, oduševljeni njenim prisustvom. Barbara je bila ljubazna i strpljiva, posvećujući pažnju svakom od njih, a u njenim očima mogao se videti iskreni užitak u ovom posebnom trenutku.