Atmosferu je prvo zagrejala Emina, koja se na bini pojavila u dugom crnom kaputu i sa velikom pletenicom na glavi, a zatim, nekoliko minuta pre ponoći i Aco Pejović.
EMINA I ACO PEJOVIĆ OTOPILI DEBELI MINUS U BUDVI ZA DOČEK 2026! Oboreni svi rekordi, pogledajte atmosferu za pamćenje (VIDEO/FOTO)
Emina Jahović i Aco Pejović oduševili su sve prisutne spektaklom koji su za doček 2026. priredili ispred zidina Starog grada u Budvi, u organizaciji TO Budva.
Emina i Aco Pejović u Budvi za doček 2026. Foto: TO Budva
On je sa svim posetiocima, minut pre ponoći uglas otpevao pesmu “Ponoć”, a nakon odbrojavanja usledio je i veličanstven vatromet koji je obasjao nebo iznad Budve.
Žurka na otvorenom trajala je do ranih jutarnjih sati, a uprkos hladnom vremenu, svi su uživali i komentarisali kako im je ovo jedan od najlepših dočeka nove godine ikada.
Detalje sa proslave nove 2026. u Budvi, pogledajte u nastavku:
