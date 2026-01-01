Slušaj vest

Emina Jahović i Aco Pejović oduševili su sve prisutne spektaklom koji su za doček 2026. priredili ispred zidina Starog grada u Budvi, u organizaciji TO Budva.

Atmosferu je prvo zagrejala Emina, koja se na bini pojavila u dugom crnom kaputu i sa velikom pletenicom na glavi, a zatim, nekoliko minuta pre ponoći i Aco Pejović.

1/8 Vidi galeriju Emina i Aco Pejović u Budvi za doček 2026. Foto: TO Budva

On je sa svim posetiocima, minut pre ponoći uglas otpevao pesmu “Ponoć”, a nakon odbrojavanja usledio je i veličanstven vatromet koji je obasjao nebo iznad Budve.

Žurka na otvorenom trajala je do ranih jutarnjih sati, a uprkos hladnom vremenu, svi su uživali i komentarisali kako im je ovo jedan od najlepših dočeka nove godine ikada.

Detalje sa proslave nove 2026. u Budvi, pogledajte u nastavku: