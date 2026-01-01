Slušaj vest

Nadica Ademov doživela je veliku neprijatnost na dočeku Nove godine na Sajmu, gde je trebalo da nastupa zajedno sa Radišom Trajkovićem Đanijem, Darkom Lazićem i Aleksandrom Mladenović.

Pre samog skandala, bila je odlično raspoložena i sa velikim uzbuđenjem je strpljivo čekala svoj red za nastupu u novogodišnjoj noći iako je ceo dan imala peh sa haljinom.

Neposredno pred izlazak na scenu pevačica je razgovarala sa novinarima i tom prilikom otkrila da je ceo dan provela sa ćerkicama, ali da je s njom na nastupu suprug koji je svuda prati u stopu.

- Nećete verovati šta mi se danas desilo. Imala sam haljinu koja je specijalno bila šivena za mene. Međutim, ja nisam mogla da odem na probu jer sam bila sa decom posto mi je dadilja bolesna, a i deca su mi bolesna i morala sam da budem sa njima. Kreator Lazar Ilić mi je rekao da ne brinem i da će biti sve kako treba. Stiže mi haljina, ali mi je gornji deo korseta veliki - rekla je Nadica.

- Na Sajam je trebalo da dođem u 21 čas i nisam imala nikakav plan B jer ono što mi je poslao, ja nisam sebe videla u tome. Poslao mi je još deset korseta i tri dugačke haljine, ali mi se to nije ništa dopalo. Ja sam sebe zamislila u ovoj suknji i samo je bilo pitanje šta uz nju da ide gore. Izabrala sam ovaj korset u kojem ne mogu da dišem. I eto tako se završio taj divan dan danas, poslednji u godini - rekla je Nadica za Kurir.

Nakon razgovora sa našom ekipom Nadica se najpre vratila za sto, gde je sedela s prijateljima i strpljivo čekala svoj red za nastup. Međutim, došlo je do skandala sa organizatorima i umesto da peva, ona se pokupila i otišla kući zbog, kako je navela, nepoštovanja dogovora.

Popela se na binu i šokirala

Nadica je napustila halu zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila pošteno - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.

Naime, ona se pre nego što se popela na binu vidno ljutito raspravljala s jednim muškarcem, jer su već nekoliko puta menjali satnice po kojima je trebalo da se peva.

Na kraju, Nadica je obaveštena da će na binu prvi put izaći tek oko 3 sata posle ponoći!

Vidno besna, Nadica je pre napuštanja hale izašla na binu kako bi uputila izvinjenje publici i otvoreno je rekla zbog čega neće pevati.

- Dragi moji ljudi, ja se izvinjavam u moje ime što večeras neću nastupati ovde, jer organizatori nisu ispoštovali dogovor! Hvala vam na svemu, dragi ljudi iz Nemačke, iz Austrije, iz Hrvatske... Hvala vam što ste došli.

- Ja nikada prema vama nisam ispala nekorektna, 15 godina psotojim i uvek sma ispoštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i srećna vam Nova godina - kazala je i otišla iz hale.

Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje drame koja se odvijala iza kulisa.

Oglasio se Đani

Nakon što je Nadica Ademov javno izrazila nezadovoljstvo i otišla sa nastupa na kojem je trebalo da peva zajedno sa Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, oglasio se i sam Đani koji je objasnio šta se dogodilo sa satnicom.

Đani je istakao je da mu je žao zbog nastale situacije, ali da je on svoj deo posla obavio prema dogovoru.

- Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je pevač, a zatim objasnio konfuziju koja je nastala na bini: