Pevačica se oglasila jutro posle na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila porodične fotografije i čestitala Novu godinu.

- Srećna Nova 2026. godina! Iza nas je godina puna prelepih trenutaka i uspomena. Hvala Bogu što je sačuvao one najdraže i dao nam snagu za sve - navela je Nadica Ademov.

- U narednoj godini želim da smo svi na okupu, zdravi i živi, sa još više smeha, ljubavi i uspeha. Neka nam sledeća godina bude najbolja. Voli vas i ljubi vaša Nadica!

Besna napustila novogodišnji nastup

Podsetimo, Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup na Sajmu, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.

Ipak,kako dogovori nisu ispoštovani, Nadica Ademov nije odradila svoj blok.