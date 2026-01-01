Slušaj vest

Iako je tokom 2025. godine bila jedna od najangažovanijih pevačica na estradi, Barbara Bobak je u novogodišnjoj noći priznala da je finansijska situacija daleko od onoga što mnogi zamišljaju, kao i da se pred izlazak na binu tresla od tenzije.

Barbara Bobak nastupila je za doček Nove godine na Beogradskom sajmu, a pred okupljenim novinarima pojavila se vidno raspoložena, ali i pod snažnim naletom treme koju nije želela da sakrije.

U uskom kombinezonu, neposredno nakon ponoći, Barbara je otvorila dušu o godini koja je za nama, planovima, ali i finansijskoj realnosti koja je mnoge iznenadila.

U Novu godinu ušla "bez dinara"

Najveći šok izazvalo je Barbarino priznanje o stanju na njenom bankovnom računu. Iako javnost često percipira pevače kao izuzetno imućne, Barbara je otkrila "brutalnu istinu" - da 2025. godinu završava na nuli.

– Vidim svašta nešto, ali iskreno nemam resursa za to. Sve što zaradim ulažem u karijeru. Bukvalno završavam ovu godinu na nuli. Možete to da proverite i u APR-u – izjavila je pevačica za Republiku bez ulepšavanja.

Ona je objasnila da je to njen svesni izbor, jer u ovoj fazi karijere smatra da je ključno ulaganje u kvalitetnu muziku i produkciju.

– Za sada sve pare idu na diskografiju, spotove, produkciju… Sve je preskupo. To sam izabrala i tim putem idem. Stotine hiljada su u pitanju. Kažem ti, na nuli sam – bila je iskrena Barbara, dodajući da ne uzima bakšiš na nastupima.

Tenzija i strah od pucanja kostima

Iako važi za velikog profesionalca, Barbara je priznala da se neposredno posle ponoći osećala pomalo izgubljeno i umorno, te da ju je savladala trema pred nastup.

– Pod tenzijom sam jer još nisam izašla da pevam. Trese me tenzija, iskreno. Samo da prođe prvi blok – rekla je ona.

Dodatni stres izazvao je i njen stajling. Barbara se pojavila u uskom kombinezonu od materijala iz Koreje, za koji je priznala da je već jednom pukao, pa je postojala bojazan da se peh ne ponovi usred nastupa, naročito jer nije ponela rezervnu kombinaciju.

– Ovaj kombinezon je već bio na prepravci, jednom mi je pukao. Nadam se da večeras neće. Uzdam se u sebe i u ovaj materijal – našalila se pevačica, osvrnuvši se i na probleme sa garderobom koje je imala njena koleginica Aleksandra Mladenović.

Stroga pravila: Bez alkohola dok se radi

Za razliku od mnogih koji se u najluđoj noći opuste uz čašicu, Barbara je otkrila da tokom radnog vremena strogo izbegava alkohol.

– Nisam pila alkohol, sve je okej. Možda posle, kad završim, ali pošto mi je drugi blok od četiri do pet ujutru, možda neću ni stići. Kad pevam – nema alkohola – jasna je bila Barbara, ističući da je čeka posao i narednog dana.

