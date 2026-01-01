Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević veoma je aktivna na društvenim mrežama gde je sada svojim pratiocima čestitala Novu godinu.

"Srećna Nova godina. Iz sveg srca vam želim da vam se ostvare želje i da vas zdravlje, sreća, uspeh i ljubav prate na svakom koraku!", napisala je glumica.

Inače, Mirki je ovu godinu velikim delom obeležio skandal kada je njen partner, fudbaler Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu i mito od 50.000 evra.

"Mirka i Vujadin žive zajedno"

Mirka i Vujadin Savić sa decom žive u elitnom naselju, gde ih komšije viđaju zajedno.

- Žive tu zajedno sa mališanima. Samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega - rekla je komšinica koja je želela da ostane anonimna za Blic.

