Nakon spektakularnog koncerta održanog 30. decembra na glavnom trgu u Kotoru, Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom nastavio je novogodišnju turneju nastupom za doček Nove godine u jednom od najpoznatijih hotela na Zlatiboru.

Nastup je okupio veliki broj gostiju iz regiona, koji su uz Sofru i njegov orkestar dočekali prve minute Nove godine.

Tokom večeri smenjivali su se tradicionalni i moderni hitovi, a publika je uživala u bogatom programu pripremljenom specijalno za ovu priliku.

Sofronijević i orkestar podigli su atmosferu do usijanja, a numere izvođene uživo ispraćene su gromoglasnim aplauzima.

Nastup na Zlatiboru zaokružio je uspešan završetak godine za orkestar Aleksandra Sofronijevića, uz poruku da se tradicija dobrog zvuka nastavlja i u godinama koje dolaze.