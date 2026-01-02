Slušaj vest

Najluđa noć i doček 2016. godine nije mogao da prođe bez skandala i incidenata, bar na estradnom nebu.

Društvene mreže su preplavljene komentarima o dešavanjima, a mnogi su u dilemi da li je to "razbijanje malera" na samom početku godine ili će više važiti ona stara izreka "ako se po jutru dan poznaje" pa će narednih 12 meseci biti turbuletni za muzičku scenu. Svakako će vreme pokazati da li će

Ovo su skandali koji su obeležili doček Nove godine.

Nadica Ademov nije izašla na binu

Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup u hali Beogradskog sajma, zajedno sa još tri izvođača - Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, ali publika koja je zbog Nadice došla na kraju nije ni dočekala da je čuje zbog haosa koji je izbio sa organizatorima oko satnice i vremena u koje je trebalo da peva.

Kako smo već pisali, Nadica je napustila halu zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila pošteno - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.

Foto: Dušan Petrović

Naime, ona se pre nego što se popela na binu vidno ljutito raspravljala s jednim muškarcem, jer su već nekoliko puta menjali satnice po kojima je trebalo da se peva.

Pevačica se oglasila jutro posle na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila porodične fotografije i čestitala Novu godinu.

- Srećna Nova 2026. godina! Iza nas je godina puna prelepih trenutaka i uspomena. Hvala Bogu što je sačuvao one najdraže i dao nam snagu za sve - navela je Nadica Ademov.

- U narednoj godini želim da smo svi na okupu, zdravi i živi, sa još više smeha, ljubavi i uspeha. Neka nam sledeća godina bude najbolja. Voli vas i ljubi vaša Nadica.

Opljačkana grupa Đogani

Na dočeku 2026. godine u Nemačkoj u Hagenu gde je nastupala grupa Đogani desila se prevara. Organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

1/4 Vidi galeriju Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Aleksandri Mladenović sevnula zadnjica

Aleksandra Mladenović doživela je peh na bini kada joj je pukla haljina na nezgodnom mestu.

Aleksandra Mladenović 1 Izvor: Kurir

Pevačica je zablistala u crvenoj toaleti, koja je bila izuzetno uska, te su u jednom trenutku popucali šavovi na pozadini.

Aleksandri pukla haljina Foto: Kurir

Međutim, ona nije primetila da joj se na zadnjici haljina rašila, a kada je okrenula leđa publici usledio je šok.

Nadica pre skandala u novogodišnjoj noći: