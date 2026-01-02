Slušaj vest

Anastasija Rilak koja je nedavno bila glavna tema na društvenim mrežama, još jednom je oduševila javnost.

Anastasija je sa Lukom Najdanovićem dočekala radno Novu godinu i pevala u jednom beogradskom lokalu. Članovi druge generacije Youth Stars-a oduševili su sve prisutne, a za njihov nastup tražila se karta više.

Ludilo u novogodišnjoj noći

Anastasija i Luka su do ranih jutarnjih časova pevali najveće domaće hitove, a repertoar je bio raznovrstan, te je publika imala prilike da uživa pop i rok pesama, kao i čuvenim devedesetim.

Rilakova je za najluđu noć izabrala crnu elegantnu šljokičavu haljinu Suzane Perić sa golim leđima, te je prisutne oduševila pojavom. Ipak kada je pustila glas i zapevala najveće hitove narodne muzike, sve ljude je bacila u trans, te je nastalo pravo ludilo.

Na sceni od malih nogu

Anastasija Rilak, pre 11 godina zablistala je na sceni "Pinkovih zvezdica", a godinu dana kasnije u "Grandovom" takmičenju "Neki novi klinci" i osvojila srca širom regiona.

Nedavno se pojavila kao jedna od zvezda Karavan Youth Fest 2025, te je na nastupu na tvrđavi u Nišu raspametila svojim performansom.

Karavan Youth Fest obišao je gotovo celu Srbiju, a samo neki od mesta u kojima je publika uživala su Sokobanja, Kraljevo, Pančevo, Smederevo, Beograd...

Harizma, hrabrost i plesno umeće bacili su publiku u trans, a 12.000 ljudi je sa Anastasijom pevalo uglas i vrištalo na svaki njen pokret. Osim glasa na koji su svi navikli kada je ona u pitanju, svi su bili iznenađeni koreografijom koja je pratila svaku pesmu. Komunikacija sa publikom i međusobna interakcija je mnogima bila dokaz da je rođena za veliku scenu.

