ANASTASIJA RILAK IZAZVALA LUDILO U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Za doček napravila haos, publika pala u trans (VIDEO/FOTO)
Anastasija Rilak koja je nedavno bila glavna tema na društvenim mrežama, još jednom je oduševila javnost.
Anastasija je sa Lukom Najdanovićem dočekala radno Novu godinu i pevala u jednom beogradskom lokalu. Članovi druge generacije Youth Stars-a oduševili su sve prisutne, a za njihov nastup tražila se karta više.
Ludilo u novogodišnjoj noći
Anastasija i Luka su do ranih jutarnjih časova pevali najveće domaće hitove, a repertoar je bio raznovrstan, te je publika imala prilike da uživa pop i rok pesama, kao i čuvenim devedesetim.
Rilakova je za najluđu noć izabrala crnu elegantnu šljokičavu haljinu Suzane Perić sa golim leđima, te je prisutne oduševila pojavom. Ipak kada je pustila glas i zapevala najveće hitove narodne muzike, sve ljude je bacila u trans, te je nastalo pravo ludilo.
Na sceni od malih nogu
Anastasija Rilak, pre 11 godina zablistala je na sceni "Pinkovih zvezdica", a godinu dana kasnije u "Grandovom" takmičenju "Neki novi klinci" i osvojila srca širom regiona.
Nedavno se pojavila kao jedna od zvezda Karavan Youth Fest 2025, te je na nastupu na tvrđavi u Nišu raspametila svojim performansom.
Karavan Youth Fest obišao je gotovo celu Srbiju, a samo neki od mesta u kojima je publika uživala su Sokobanja, Kraljevo, Pančevo, Smederevo, Beograd...
Harizma, hrabrost i plesno umeće bacili su publiku u trans, a 12.000 ljudi je sa Anastasijom pevalo uglas i vrištalo na svaki njen pokret. Osim glasa na koji su svi navikli kada je ona u pitanju, svi su bili iznenađeni koreografijom koja je pratila svaku pesmu. Komunikacija sa publikom i međusobna interakcija je mnogima bila dokaz da je rođena za veliku scenu.
Viralni snimak nastupa Anastasije Rilak: