Slušaj vest

Folker Andrija Era Ojdanić je svojevremeno reagovao na vest da je njegov kolega Nedeljko Bajić Baja odbio da peva na svadbi za 100.000 evra. Pevač se tada našao u centru pažnje medija zbog ovog poteza koji je bio nejasan mnogima.

Nedeljko je trebalo da se pojavi i otpeva jedan blok isključivo svojih pesama, ali uprkos tome, prema rečima jednog pevača, koji je želeo da ostane anoniman, on je ipak odbio ponudu.

Andrija je svakako stao na Bajinu stranu, iako ga je njegov stav iznenadio. On je, gostujući u jednoj emisiji, otkrio da je Nedeljko svojevremeno pevao za 50 maraka.

1/8 Vidi galeriju nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

Era o Bajinom postupku

- Znam kada je Baja pevao na Srebrnom jezeru sa orkestrom. Pevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pevač i čovek na svoj način i ništa nemam loše da kažem za njega. Ali me ovo iznenađuje što neće da peva za 100.000 evra na svadbi - rekao je Era.

- Mada, u pravu je i ne treba da peva. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 evra da platiš pevača da ti peva. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora da peva ni za 200.000 evra. Ali ja ću da pevam - zaključio je Era.