Violeta Viki Miljković i mladi pevač Nermin Handžić priredili su sinoć pravi muzički spektakl i nezaboravan doček Nove 2026. godine u Kupresu, u Bosni i Hercegovini.

Sve je gorelo od emocija

U prepunoj hali, u kojoj je samo godinu dana ranije oboren rekord posećenosti na koncertu održanom dan pred doček, publika se ovog puta okupila baš u novogodišnjoj noći, spremna da uz vrhunsku muziku isprati staru i dočeka novu godinu. Uprkos temperaturama ispod nule, Kupres je goreo od emocija, pesme i energije.

Tokom večeri, Viki i Nermin nizali su svoje najveće hitove, podižući atmosferu iz minuta u minut. Publika je pevala uglas, igrala i slavila, a hala je bila ispunjena pozitivnom energijom koja se retko viđa i pamti.

Ludilo u ponoć

Kada je sat otkucao ponoć, usledio je vrhunac večeri — uz gromoglasno odbrojavanje, vatromet emocija i aplauze, Viki i Nermin uputili su publici novogodišnje čestitke, poželeli svima mnogo sreće, zdravlja i uspeha u 2026. godini.

Publika je sa ovog spektakla izašla prepuna utisaka koji jasno govore da će se o ovoj noći još dugo pričati.

Odmah nakon koncerta u Kupresu, Viki Miljković i Nermin Handžić uputili su se ka Vrnjačkoj Banji, gde ih očekuje repriza dočeka u jednom od najluksuznijih hotela, nastavljajući novogodišnje slavlje u velikom stilu.