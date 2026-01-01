Slušaj vest

Violeta Viki Miljković i mladi pevač Nermin Handžić priredili su sinoć pravi muzički spektakl i nezaboravan doček Nove 2026. godine u Kupresu, u Bosni i Hercegovini.

Sve je gorelo od emocija

U prepunoj hali, u kojoj je samo godinu dana ranije oboren rekord posećenosti na koncertu održanom dan pred doček, publika se ovog puta okupila baš u novogodišnjoj noći, spremna da uz vrhunsku muziku isprati staru i dočeka novu godinu. Uprkos temperaturama ispod nule, Kupres je goreo od emocija, pesme i energije.

Viki Miljković na dočeku Nove godine Izvor: Kurir

Tokom večeri, Viki i Nermin nizali su svoje najveće hitove, podižući atmosferu iz minuta u minut. Publika je pevala uglas, igrala i slavila, a hala je bila ispunjena pozitivnom energijom koja se retko viđa i pamti.

Viki Miljković i Nermin Hadžić Foto: Youtube, Kurir, Kurir Televizija

Ludilo u ponoć

Kada je sat otkucao ponoć, usledio je vrhunac večeri — uz gromoglasno odbrojavanje, vatromet emocija i aplauze, Viki i Nermin uputili su publici novogodišnje čestitke, poželeli svima mnogo sreće, zdravlja i uspeha u 2026. godini.

Publika je sa ovog spektakla izašla prepuna utisaka koji jasno govore da će se o ovoj noći još dugo pričati.

na dočeku Nove godine Izvor: Kurir

Odmah nakon koncerta u Kupresu, Viki Miljković i Nermin Handžić uputili su se ka Vrnjačkoj Banji, gde ih očekuje repriza dočeka u jednom od najluksuznijih hotela, nastavljajući novogodišnje slavlje u velikom stilu.

Ne propustiteStars"OVO JE TREBALO DA SE DESI PRE MNOGO GODINA" Viki Miljković se oglasila na dan dočeka Nove godine sa važnim informacijama (VIDEO)
Viki Miljković.jpg
Stars(FOTO) VIKI GRADI CRKVU KOJU SU SRUŠILI TURCI! Komšije porodice Miljković iz sela njenog oca otkrivaju: Radovi su pri kraju - Ovo je sve urađeno na svetinji
viki miljkovic jug bogdanovac marko karovic (3) copy.jpg
StarsNAPADNUTE VIKI MILJKOVIĆ I ZORICA BRUNCLIK! Članice žirija doživele neprijatnu scenu od takmičarke - Mene neće slušati profesionalni žiri
Viki Miljković Zorica Brunclik
StarsZA KARLEUŠIN PARFEM NEMA MESTA KOD CECE, NEMOJ NI MENI DA ŠALJE: Cecin frizer otkrio šta se desilo sa parfemom koji je Jelena poklonila Svetlani
stevan radivojević ceca ražnatović i jelena karleuša.jpg

Viki Miljkovic koncert u Dimitrovgradu Izvor: Goran Jovanović