Aleksandra Prijović važi za jednu od pevačica sa najviše stila na našoj estradi. Poznato je da Prija ne žali novac kad su u pitanju skupe krpice, nakit i aksesoari, pa je tako bilo i i na novogodišnjim nastupima koje je imala u Zagrebu i Beogradu 31. decembra.

Po svemu sudeći, Aleksandra u poslednje vreme najviše voli da nosi modele legendarne francuske modne kuće “Skjapareli”, koje je ponela tokom novogodišnje dnevne žurke u Zagrebu i beogradskom Sava centru.

Tako je u Zagrebu na sajmu pevala u haljini tigrastog dezena od 7.100 evra, kao i čizmice i minđuše istog brenda od 3.300 i 800 evra.

U Beogradu je zablistala u zlatnoj toaleti pomenutog brenda od 7.300 evra, koju je ukombinovala sa sandalama i minđušama čija je cena 2.100 i 800 evra.

Zanimljivo je da je istu haljinu nedavno ponela i jedna od najvećih supermodela današnjice Žizel Bundšen na jednom novogodišnjem partiju.

Sve u svemu, za dva novogodišnja koncerta, Prija je za autfite, u kojima je zablistala pred publikom, izdvojila 21.400 evra.