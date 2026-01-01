Slušaj vest

Aleksandra Prijović važi za jednu od pevačica sa najviše stila na našoj estradi. Poznato je da Prija ne žali novac kad su u pitanju skupe krpice, nakit i aksesoari, pa je tako bilo i i na novogodišnjim nastupima koje je imala u Zagrebu i Beogradu 31. decembra.

Aleksandra Prijović - ZG Nova godina Foto: M.M./ATAImages

Po svemu sudeći, Aleksandra u poslednje vreme najviše voli da nosi modele legendarne francuske modne kuće “Skjapareli”, koje je ponela tokom novogodišnje dnevne žurke u Zagrebu i beogradskom Sava centru.

Autfit Aleksandre Prijović za Novu godinu Foto: Printceen

Tako je u Zagrebu na sajmu pevala u haljini tigrastog dezena od 7.100 evra, kao i čizmice i minđuše istog brenda od 3.300 i 800 evra.

U Beogradu je zablistala u zlatnoj toaleti pomenutog brenda od 7.300 evra, koju je ukombinovala sa sandalama i minđušama čija je cena 2.100 i 800 evra.

Aleksandra Prijović - BG Nova godina Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

Zanimljivo je da je istu haljinu nedavno ponela i jedna od najvećih supermodela današnjice Žizel Bundšen na jednom novogodišnjem partiju.

Sve u svemu, za dva novogodišnja koncerta, Prija je za autfite, u kojima je zablistala pred publikom, izdvojila 21.400 evra.

Podsetimo, jednogodišnju pauzu muzička zvezda je prekinula koncertom u Baru, gde je takođe oduševila stajlingom.

Ne propustiteStarsU 2026. GODINI ESTRADA ZGRNULA BOGATSTVO Evo koliko su zaradili u najluđoj noći - najniža cifra 25.000 €, 100.000 € za zvezde, ovaj folker sve šokirao honorarom
Aleksandra Prijović Saša Matić Ceca Ražnatović Zdravko Čolić
StarsBOBA ŽIVOJINOVIĆ UŽIVA MEĐU PUBLIKOM NA DOČEKU NOVE GODINE Uz hitove snajke Aleksandre Prijović dočekao 2026. dok je Brena u Crnoj Gori (VIDEO)
Screenshot 2026-01-01 002235 copy.jpg
StarsALEKSANDRA PRIJOVIĆ SVA U ZLATU! Muzička zvezda zasenila stajlingom, od ovoga ne može dalje! Brojni fanovi dočekuju 2026. uz njene hitove (FOTO)
WhatsApp Image 2025-12-31 at 23.12.40 (2).jpeg
StarsDOČEKALI JE KAO KRALJICU! Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze: Prija u lakovanom mantilu zapalila Bar: Publika skandirala njeno ime!
Aleksandra Prijović Bar