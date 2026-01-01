(FOTO) ZLATO, TIGAR I FRANCUSKI GLAMUR: Prija za Novu godinu nosila isto što i supermodel Žizel Bundšen, ovo su njeni autfiti od 21.400 €
Aleksandra Prijović važi za jednu od pevačica sa najviše stila na našoj estradi. Poznato je da Prija ne žali novac kad su u pitanju skupe krpice, nakit i aksesoari, pa je tako bilo i i na novogodišnjim nastupima koje je imala u Zagrebu i Beogradu 31. decembra.
Po svemu sudeći, Aleksandra u poslednje vreme najviše voli da nosi modele legendarne francuske modne kuće “Skjapareli”, koje je ponela tokom novogodišnje dnevne žurke u Zagrebu i beogradskom Sava centru.
Tako je u Zagrebu na sajmu pevala u haljini tigrastog dezena od 7.100 evra, kao i čizmice i minđuše istog brenda od 3.300 i 800 evra.
U Beogradu je zablistala u zlatnoj toaleti pomenutog brenda od 7.300 evra, koju je ukombinovala sa sandalama i minđušama čija je cena 2.100 i 800 evra.
Zanimljivo je da je istu haljinu nedavno ponela i jedna od najvećih supermodela današnjice Žizel Bundšen na jednom novogodišnjem partiju.
Sve u svemu, za dva novogodišnja koncerta, Prija je za autfite, u kojima je zablistala pred publikom, izdvojila 21.400 evra.
Podsetimo, jednogodišnju pauzu muzička zvezda je prekinula koncertom u Baru, gde je takođe oduševila stajlingom.