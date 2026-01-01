Slušaj vest

Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Do skoro ona nije pokazivala kako izgleda njen partner, međutim, sada podelila prvu zajedničku sliku na kojoj otkriva njegov identitet.

Sve u crnom

Pevačica je pokazala kako su se spremili za najluđu noć.

Ako je suditi po fotki, par je uskladio autfite u crnoj elegantnoj kombinaciji.

Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji.

Ona je u opisu kratko ostavila samo emotikon srca.

Ne voli da radi za NG

Inače, Marina je odlučila da prvi put posle mnogo godina ne nastupa u najluđoj noći.

- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - rekla je ona nedavno za "Grand".

