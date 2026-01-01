Slušaj vest

Nadica Ademov prethodne noći bila je u centru skandala. Nakon ponoći je izašla na binu, javno se izvinila publici i izjavila da od njenog pevanja nema ništa.

Pevačica nije želela da toleriše ponašanje organizatora, te se zahvalila svima i otišla.

Javno pismo

Nakon svega, Nadica se sada oglasila na društvenim mrežama i objasnila detalje.

- Pre svega želim da istaknem da mi je žao zbog užasno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći i ja, a i publika i narod koji je pošteno platio svoje karte za doček, i koji je očekivao da će slušati i mene i da ćemo se zajedno veseliti i raspoloženi obeležiti početak ove nove godine. Ponovo ću naglasiti - dovedena sam u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora.

Dan pre dočeka nisam bila obaveštena o satnici, kada pevam. Potom, prva informacija koju sam dobila 30. decembra jeste da je "neko odredio da ću pevati od 3 do 5 ujutru" - započela je Nadica Ademov i dodala:

Odlaganje satnice pevanja

- Menadžer koji je dogovarao ovaj angažman je odmah kontaktirao sa organizatorom i naglasio mu je da ja sigurno neću pevati samo u to vreme, jer je pošteno bilo da svako od nas peva po sat vremena i da se smenjujemo. Organizator je rekao da je jedino fiksno to da Aleksandra Mladenović peva od 21 do 23 sata, a da se Đani, Darko i ja smenjujemo na sat vremena. Zvanična informacija koju sam dobila jeste da će moj prvi blok biti u 00:30h. To se nije dogodilo - napisala je Nadica i dodala:

- U halu sam stigla u 22:30h. Đani me je posle ponoći najavio, krenula sam da izađem, ali je moj nastup ponovo "odložen".

Neprofesionalizam

Ono što je usledilo ste mogli da čujete i da vidite. To je bilo jedino što sam smatrala da je ispravno da učinim u tom trenutku, iz poštovanja prema sebi, jer ovakav neprfesionalizam i nefer postupanje nisam doživela nikada i nigde - zaključila je pevačica.

- Veliko hvala svim ljudima iz dijaspore koji su došli, kojima sam pevala i po 4-5 privatnih slavlja, i zbog kojih je, inače, dodat i ekstra VIP deo.

Dostojanstvo nema cenu

Drago mi je što me je publika razumela, zbog toga mi je puno srce, jer dostojanstvo nema cenu. Još jednom se svima koji su želeli da me čuju i da se zajedno veselimo, iskreno izvinjavam, u svoje ime. Za nas će biti prilike, ali za ovakvo nepoštovanje više sigurno neće.

I Đogani u centru skandala

Da nije samo Nadica Ademov imala probleme oko dočeka, govori i situacija koja se dogodila grupi Đogani.

Naime, na dočeku 2026. godine u Nemačkoj u Hagenu gde je nastupala grupa Đogani desila se prevara. Organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.