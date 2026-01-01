Slušaj vest

Edita Aradinović pred radni doček Nove godine sumirala je utiske o prethodnoj i priznala šta je rešila da promeni.

Pevačica je govorila o ljubavi i svojim greškama koje više nikada neće ponoviti.

"Nikada više neći kidati svoju dušu"

- Ako je moja mera da sam zdrava, da sam sama, ja ću onda biti sama. Ako je mera da sam sa nekim pomalo, povremeno... Ali nikad više neću kidati svoju dušu, neću patiti i raditi sebi neke stvari koje sam radila. Ja sam sebe, ako je neko sebe, ne maltretirao, ne vršio nasilje, nego ne znam kako to da objasnim, šta sam ja sebi radila. Shvatila sam u jednom trenutku kolika sam paćenica i kolika je uloga žrtve, pa niko ti neće reći hvala. Prelepo je voleti i prelepo je boleti. Ne može sto puta u životu da voliš i onda kao to kad preboliš, nekako se sve prirodno namesti - ispričala je pevačica.

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

"U ljubavi me ne radi mir"

Pevačica je priznala da su joj bile potrebne iskustvo i godine da nauči da kontroliše svoje emocije.

- Možda sam ja i dalje budala, nema tu neke filozofije. Mislim da ne možeš nešto mnogo puta u životu da voliš i onda tada jad voliš, ta neka ljubav koja te očara, pa razočara i nismo svi te sreće da završimo sa partnerom kojeg volimo ili kojeg smo voleli. U ljubavi me ne radi mir, ali to je relativna stvar. Kako zračiš, tako i privlačiš. To je tako, i tako će i biti zauvek. Ja privlačim svašta, samo sam vremenom to naučila da regulišem svoje emocije i da sebe stavljam na prvo mesto - izjavila je Edita za TV E.

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagrtam, Boba NIkolić, Boba Nikolić

Uživa u novoj ljubavi

Edita Aradinović tvrdi da je pronašla čoveka svog života. Nedavno je za domaće medije progovorila o udaji pa je izjavila da bi joj svadba bio stresan trenutak.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka.

Edita sa novim dečkom: