Dara Bubamara je u novogodišnjem intervjuu govorila o emisiji "Zvezde Granda", sinu Kosti, kao i partneru koga vešto krije od javnosti.

Dara je decenijama unazad jedna od najtraženijih pevačica na ovim prostorima, ali za prethodnu godinu kaže da je bila turbulentna.

Kakva je za tebe bila 2025. godina?

- Bila mi je lepa godina u globalu. Bilo je i teških momenata negde do juna. Izdavala sam album, imala sam mnogo troškova, puno sam ulagala, a sve sama radim. Sam svoj sponzor, kako ja volim da kažem. Nije bilo jednostavno - sve to puno košta. Već druga polovina godine je bila lepa, a čitam u horoskopu da će i sledeća godina za Blizance biti posebna.

Tvoj dolazak u "Zvezde Granda" je obeležio godinu. Kakvi su ti utisci?

- Tolike promene su bile prošle godine da ne mogu da se saberem, ali sam navikla. Ono što ja proživim za nedelju dana, neko ne proživi za ceo život. Što se tiče Granda, mogu da kažem da je to jedno veoma lepo iskustvo. Mnogo mi se dopada - sve je pozitivno, a i podaci o gledanosti govore mnogo. Unela sam neku novu energiju. Svi kažu da sam unela smeh u emisiju. Ceca, Mili i Snežana mi kažu da se nikad do sada nisu toliko smejali. Tek će to biti ozbiljan šou. U početku sam se malo ustručavala zbog starijih kolega, ali sada je krenula da izbija ona prava Dara.

Ko ti najmanje leži od kolega iz žirija?

- Svi znaju u kom sam fazonu - ne diram te, ne diraj me. Tako sam naučena u životu. Pevam od 15. godine i čim vidim čoveka, znam šta misli. Bila sam spremna da svakome odgovorim ako nešto kaže, ali su me svi dočekali prijatno. Niko mi nijednog trenutka nije rekao ništa loše. Keba mi najviše prija jer je neposredan i voli da se šali. Mislila sam da ću najmanje saradnje imati sa Snežanom Đurišić ili Anom Bekutom, ali Snežana mi je nekoliko puta nakon emisije čestitala i rekla: "Svaka ti čast na čestitosti, divna si, ti si moje najveće iznenađenje." Oni su mislili da ću ja tamo sve da "rešetam", ali nije poenta u tome. Vidiš da emisija može da bude najgledanija i kada si pozitivan.

Da li tvoj sin Kosta prati emisiju i kako reaguje na sve?

- Pa ne prati, on je tinejdžer, ali sve gleda na TikToku i Instagramu. Rekao mi je da sam najbolja!

Čime on planira da se bavi, da li ga možda zanima muzika?

- On je veoma talentovan. Kao dete je svirao klavir, trenirao fudbal i vaterpolo. Svestran je - na mene. Kada bi repovao ili se bavio muzikom, sve klinke bi odlepile za njim. Međutim, odrastajući pored mene, nema veliku želju za tim, jer vidi koliko je to težak posao. Biće on budući biznismen. Sada završava školu i uskoro će napuniti 17 godina. Samo razmišlja o novcu, prati kriptovalute. Neka bude kako Bog kaže, ali mislim da će on biti moj veliki oslonac u životu.

Da li planira da živi u Novom Sadu ili Parizu?

- On ima francuski pasoš, a nedavno je dobio i francusku vozačku dozvolu, ali nije tip koji želi da živi van Srbije. Previše je vezan za Novi Sad. Kao i svi mi - prošla sam sveta, ali jedva čekam da se vratim kući.

Da li si zaljubljena?

- Ranijih godina sam previše pričala i bila previše iskrena, što nije dobro. Znaš kako kažu: "Da su mi one godine, a ova pamet." Shvatila sam da privatni život treba držati za sebe. Zašto bih se eksponirala? Nema razloga, jer je mnogo ljubomornih ljudi. Srećna sam, zaljubljena, ali i meni i mom partneru je lakše da ne govorim o detaljima.

Planovi za 2026. godinu?

- Imam velike planove. Izdajem nove pesme, ali pokrećem i privatni biznis. Baš imam dosta planova - možda se u sledećoj godini i udam. Nikad se ne zna, život je čudo.

Da li u novogodišnjoj noći nosiš crveni veš?

- Nisam nešto preterano sujeverna, ali poslednjih godina nosim. Uvek su to crvene gaćice ili crveni lak. Volim da obavezno imam nešto crveno na sebi.

