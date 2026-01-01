Slušaj vest

Ćerka Goce Tržan, Lena Marinković očarala je novim fotografijama na društvenim mrežama.

Pevačicina mezimica u novogodišnjoj noći zablistala je u crnoj varijanti, a komentari su se samo nizali.

Zablistala u crnoj kombinaciji

Lena je za doček Nove godine izabrala bezobrazno kratak šorts koji je bio sav u šljokicama, duboke čizme i dekolte koji je svima oduzeo dah.

Foto: Printscreen

Lena je nosila i čarape zbog kojih su mnogi u dilemi da li je u pitanju aplikacija ili prava tetovaža koju je Marinkovićeva možda nedavno uradila.

"Prelepa si", "Brutalno", "Kakve noge" i mnogi drugi komentari nizali su se ispod objave.

Uživa u ljubavi

Lena je nedavno okačila i zajedničku fotografiju sa dečkom, koja je izazvala more komentara.

Foto: Printscreen/Instagram, Instagram/lenamarinkoviic

Goca Tržan je nedavno otvoreno govorila o vezi svoje naslednice sa poznatim fudbalerom. Pevačica ističe da je Vukašin "fin momak", ali i da je Lenu upozorila na posledice prisustva na društvenim mrežama.

"Moja ćerka Lena inače ne voli kad se piše o njoj. Ima mnogo naslova koji je nerviraju, a inače su joj profili na društvenim mrežama privatni. Htela je da bude na Instagramu, pa neka sad kusa čorbu koja joj se servira", rekla je Goca i dodala:

"Ne branim ništa njoj i njenog dečka. Nisam tu da podržavam, tu sam da budem roditelj pre svega i vaspitač. Naravno da joj je bitan moj komentar, ali i on je fin momak, tako da nema tu problema".