Zorana Mićanović je i sinoć bila vredna te je oborila sve rekorde u Beogradu kada je u pitanju posećenost na novogodišnjem nastupu.

Pevačica je na samom početku otkrila da li više voli da nastupa sama na sceni ili da binu deli sa nekim kolegom.

"Desile su mi se lepe stvari"

- Volim i jednu i drugu kombinaciju ali možda mi je lakše kada sa nekim kolegom ili koleginicom delim binu, pa bude lakše da podelimo posao - istakla je.

Ona je otkrila kakva joj je bila prethodna godina te da li bi nešto promenila da može:

- Bila je radna, uspešna a sa druge strane. Desile su mi lepe stvari u prošloj godini. Bilo je i loših, ali ja kažem uvek to ostavim u toj godini, zaboravim želim da idem jače i bolje u novoj godini - pa dodala da li bi menjala nešto:

- Sigurno da postoji, mislim da svaka godina koja je iza nas, nešto iz nje naučimo da budemo bolji, da radimo na sebi, budemo uporniji. Sigurno da bih nešto promenila ali ne bih ništa previše.

Zorana je progovorila i o emotivnom životu pa je otkrila da li je u prethodnoj godini više zavodila ili je bila zavođena.

- I jedno i drugo... (smeh) Šalim se... Ne znam, svega ima tu - rekla je ona kroz smeh, pa je otkrila da li u novu ulazi kao solo ili ima nekoga:

- Ne bih ja previše pričala o tome, svoj privatan život i ljubav čuvam za sebe... Što se tiče posla tu sam da pričam a što se tiče emotivnog života tu bih stavila tačku.

Pevačicu smo pitali da li bi zbog ljubavi napravila ustupak i da li bi napustila svoju profesiju zbog partnera:

- Onaj ko me voli, voleće me onakvu kakva ja jesam zapravo i voleće moj posao. To bi isto bilo kao kada bih ja nekome rekla "e aj ti sada ostavi posao zbog mene"... Bespotrebno, treba naći nekog ko će razumeti mene i moj posao a pre svega moju energiju.

Kriza drma estradu

O krizi na estradi kaže:

- Moram biti iskrena da se oseti kriza i nije isto kao prethodnih godina, a sa druge strane ja zaista imam puno posla i zahvalna sam što radim puno, a kriza s eoseti nije isto kao pre - kaže ona, pa dodaje da li bi se preselila u Dubai:

- Ne planiram da se preselim, ali bih kupila nekretninu da se malo odmorim i isključim, koliko radim zaslužila sam..

Uskoro publiku očekuje njen prvi album a ona ne krije koliko je uzbuđena zbog toga:

- Datum ne znam jer se konstantno pomera, nismo prikupili sve pesme, ima još vremena, ja ću da okačim na instagramu kad će biti - kaže ona pa otkriva da li priželjkuje solistički koncert.

- Želim da odradim album da imam svoje pesme za taj solistički koncert, ako ga zakažem, da pevam svoje a ne tuđe pesme - rekla je Zorana.

