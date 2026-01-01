Ilda Šaulić pesmom i emocijama uvela publiku u Novu 2026. godinu u Vrnjačkoj Banji. Sala prepuna, hitovi pevali svi – pogledajte video.
Stars
VELIČANSTVENI DOČEK U VRNJAČKOJ BANJI: Ilda Šaulić pesmom i muzikom ušla u Novu 2026. godinu (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Folk zvezda Ilda Šaulić dočekala je 2026. godinu nastupom u jednom poznatom hotelu u Vrnjačkoj banji.
Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a i za ovaj novogodišnji nastup, tražila se karta više.
Publika je u sali Ildu dočekala gromoglasnim aplauzom, a novogodišnji spektakl započet je njenim hitom "Stani dušo da te ispratim", koje su svi horski pevali, a pevačicu je pratio orkestar "Alibi".
Veličanstven doček 2026. u Vrnjačkoj Banji: Ilda Šaulić napravila spektakl Foto: Kurir
Vidi galeriju
Organizatori ističu da je ovo jedan od najposećenijih novogodišnjih nastupa, a brojni gosti iz cele Srbije odlučili su upravo zbog Ilde da doček provedu u ovom turisričkom mestu.
Kako je izgledao novogodišnji nastup Ilde Šaulić u Vrnjačkoj banji, pogledajte u videu ispod:
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši