Folk zvezda Ilda Šaulić dočekala je 2026. godinu nastupom u jednom poznatom hotelu u Vrnjačkoj banji.

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a i za ovaj novogodišnji nastup, tražila se karta više.

Publika je u sali Ildu dočekala gromoglasnim aplauzom, a novogodišnji spektakl započet je njenim hitom "Stani dušo da te ispratim", koje su svi horski pevali, a pevačicu je pratio orkestar "Alibi".

Veličanstven doček 2026. u Vrnjačkoj Banji: Ilda Šaulić napravila spektakl Foto: Kurir

Organizatori ističu da je ovo jedan od najposećenijih novogodišnjih nastupa, a brojni gosti iz cele Srbije odlučili su upravo zbog Ilde da doček provedu u ovom turisričkom mestu.

Kako je izgledao novogodišnji nastup Ilde Šaulić u Vrnjačkoj banji, pogledajte u videu ispod:

Ilda Šaulić pesmom i muzikom ušla u Novu 2026. godinu Izvor: Kurir

