Slušaj vest

Sanja Marinković jedna je od najzgodnijih voditeljki, a da su njeni naporni treninzi i redukovana ishrana urodili plodom, uverili smo se kada je za novogodišnju noć pozirala u miniću. Ona je podelila na Instagramu niz fotografija sa dočeka i pokazala kako se provela.

Sanja je u 2026. godinu ušla u krugu prijatelja. U šljokičavoj mini haljini bez bretela ona je pozirala, a njene izvajane noge su došle u prvi plan.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković proslavlja Novu godinu Foto: Printscreen Instagram

Voditeljka je sa prijateljima nazdravila šampanjcem, a potom je pokazala kako je čitave noći đuskala i bila je bez sumnje jedna od najveselijih.

Sanja Marinković progovorila o novom partneru

Sanja Marinković otkirla je u razogovoru za medije da ima simpatiju, kao i da je u normalnim odnosima sa bivšim mužem, pogotovo zbog sina koji je nedavno proslavio 18. rođendan.

- Normalno je da imamo takav odnos, kad je naš sin u pitanju. Bio mu je osamnaesti rođendan, a moj sin je inače rođen na Svetog Nikolu, te je za to bio razlog više. Žao mi je ako žene, zbog svog deteta nemaju korektan odnos sa partnerom. Ja sam sve već rekla, kada je naš odnos u pitanju.

1/7 Vidi galeriju Sanja Marinković uživa na kruzeru Foto: Pritnscren/Instagram

Na pitanje šta se dešava u njenom privatnom životu, odgovorila je:

- Kao što sam jednom prilikom obećala bivšem suprugu da ćemo se rastati onda kada ljubav prestane, tako sam i dala reč da ću javnost i svoju publiku obavestiti o svom emotivnom životu. Uvek imam simpatiju.

- Šta ti se u 2025. nije dopalo? - glasilo je pitanje za Sanju.

- Sve je u redu. Ja sam imala lepe trenutke, zaista. Večere, pića...sve je dobro, ali ne znam da li će se pravi pojaviti - istakla je ona za "Premijeru vikend specijal".