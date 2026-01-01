Slušaj vest

Mladen Mijatović odlučio je da prazničnu atmosferu iz svog doma podeli sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju okićene jelke i poklona koji su se našli ispod nje.

Dok je na prvi pogled sve delovalo kao klasičan praznični kadar, jedan detalj posebno je privukao pažnju korisnika interneta.

Naime, među poklonima se uočila velika roze kesa u kojoj se, kako su mnogi primetili, nalazio komad ženskog donjeg veša, dok je pored nje bila kibla sa šampanjcem. Ovaj prizor nije prošao nezapaženo, te su se u komentarima odmah pojavile brojne pretpostavke o tome sa kim Mijatović provodi praznike.

Uz objavu je kratko napisao „Srećni praznici“, ne sluteći da će fotografija izazvati lavinu reakcija i nagađanja.

Iako se Mladen još uvek nije oglasio povodom komentara i spekulacija koje su usledile, njegovi pratioci su uvereni da praznične dane ne provodi sam, već u posebnom društvu.

Dve godine bio van granica Srbije

- Fizički sam bio odsutan dve godine iz Srbije, od oktobra 2023. do sredine novembra 2025. godine. Bio sam u Ministarstvu spoljnih poslova angažovan u našim ambasadama u Tel Avivu, odnosno Bahreinu, tamo sam zajedno sa koleginicama i kolegama iz ministarstva uradio značajne poslove za Srbiju i naše državljane i stekao jedno veliko iskustvo - životno i profesionalno, što nakon povratka mogu da primenim u drugim sferama i poslovima kojima se ovde bavim - rekao je on, te otkrio čemu ga je ova 2025. godina naučila:

- Mnogo toga sam naučio i u ovoj i prošloj, trudim se da svakog dana nešto naučim, da se edukujem i budem obučeniji za poslove koji su preda mnom. Nema nijednog trenutka opuštanja. Ono što sam životno naučio jeste da su pravi prijatelji pravi prijatelji i da smo svi nažalost okruženi nekim lažnim prijatelja iz nekih interesa koji su sa nama. Treba da se usredsredimo na porodicu i prave prijatelje, da im pružamo podršku, kao i oni nama i svi zajedno idemo napred.

"To je moj posao i moj način života"

- Emotivna partnerka ukoliko je prava emotivna partnerka, ona to razume i prihvata da je to moj posao i moj način života i da ne može da bude drugačije. Partnerka treba da pruži emotivnom partneru, kao što i partner treba da razume život i posao svoje partnerke i da to bude obostrano. Ne može da se meri na kantar, ko se više ili manje odriče nečega, ali treba da bude jedna uzajamna podrška, ljubavi i poštovanja.

Mladen ističe i da je uvek iskren kako prema sebi, tako i prema okruženju.

- Po prirodi sam iskreni prema sebi, a zatim i prema ljudima u okruženjima. Otvoren, sam govorim, istinu, po prirodi sam nasmejan, raspoložen, retko kada se žalim na probleme, gledam da nikoga ne opterećujem problemima, već se trudim da sve bude veselo, dobronamerno, pošteno i mislim da je to jedan dobar sistem i način života.

