Slušaj vest

Nakon što je u 2025. godini održala niz uspešnih solističkih koncerata, Tanja Savić je i za doček Nove godine održala nastup za pamćenje.

Stanovnici Banjaluke, ali i ostalih gradova iz regiona uživali su u višesatnom spektaklu koji je pevačica pripremila sa bendom.

Tanja Savić oduševila pesmom i odevnom kombinacijom na dočeku Nove godine u Banjaluci Izvor: Kurir

Svi su u zajedno sa Tanjom pevali hitove “Poludela”, “Zlatnik”, “Tako mlada” i mnoge druge a oduševila je i zlatnom haljinom koju je za ovu priliku odabrala.

Tanja Savić je i ovoga puta potvrdila status jedne od najomiljenijih pevačica regionalne scene, tome svedoče i videi sa novogodišnjeg nastupa koji su zasuli društvene mreže.

Odbrojavanje poslednjih trenutaka i doček nove godine sa Tanjom Savić Izvor: Kurir

Kako je Tanja Savić sa publikom u Banjaluci dočekala Novu godinu, pogledajte u videima iznad.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNOVOGODIŠNJA ČAROLIJA U DOMU TANJE SAVIĆ: Jelka do plafona blista i šljašti, a ovaj detalj će vas potpuno oduševiti (VIDEO/FOTO)
tanja.jpg
StarsTANJA SAVIĆ SPEKTAKULARNIM KONCERTOM OTVORILA SKI SEZONU NA KOPAONIKU: Na scenu izvela devojčicu iz publike, pa zajedno zapevale (VIDEO)
Tanja Savić (3).jpg
StarsBANETU MOJIĆEVIĆU SEM TANJE SAVIĆ NIKO IZ "ZVEZDA GRANDA" NIJE DOŠAO NA KONCERT: Pevačica otkazala sve svoje obaveze i pokazala šta znači kolegijalnost
Bane Mojićević i Tanja Savić na njegovom koncertu
StarsNEKADA SU BILI NERAZDVOJNI, SPAVALI U ŠTALAMA I LUKS HOTELIMA Evo gde su prve Zvezde Granda - udale se, poženile pa razvele, a neko još čeka svojih pet minuta
Zvezde Granda.jpg

Tanja Savić spektakularnim koncertom otvorila sezonu na Kopaoniku Izvor: Privatna arhiva