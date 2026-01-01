Slušaj vest

Iako su temperature na trgu u Kučevu tokom dočeka 2026. pokazivale oštar minus, to nije omelo publiku da uživa u spektakularnom nastupu popularne pevačice Goge Sekulić. Na trgu se okupio veliki broj ljudi, među kojima nisu nedostajali ni roditelji sa malom decom, što je dodatno doprinelo prijatnoj i porodičnoj atmosferi.

Goga je nastup počela u 22 časa i energično zabavljala okupljene sve do 00.30, a publika je svaki njen hit pevala uglas.

Pevačica je svojim prepoznatljivim scenskim nastupom podigla atmosferu na maksimum. Kada je otkucala ponoć, nebo iznad Kučeva zasvetlelo je spektakularnim vatrometom, što je dodatno začinilo prazničnu čaroliju.

Trenutno, Goga Sekulić je jedna od najangažovanijih pevačica na domaćoj sceni. Tokom novogodišnjih praznika ima više od 20 nastupa širom Srbije, a u poslednjem periodu pevala je čak 10 dana zaredom. Njena energija na sceni i neposredan kontakt sa publikom dokaz su zašto je i dalje omiljena među ljubiteljima turbo-folk i pop muzike.

Organizatori kažu da su bili prijatno iznenađeni odzivom publike, posebno u ovako hladnim vremenskim uslovima. Deca su zajedno sa roditeljima veselila uz ritmove popularnih hitova, a mnogi su zabeležili trenutke telefonom kako bi ih sačuvali kao uspomenu.

Goga Sekulić je još jednom potvrdila da je prava muzička mašina kada je reč o prazničnim nastupima, jer svojim nastupima uspeva da spoji generacije i stvori nezaboravnu atmosferu. Kučevo će sigurno pamtiti ovu noć, a pevačica nastavlja svoj ritam angažovanih nastupa širom zemlje, šireći veselje i pozitivnu energiju svuda gde se pojavi.

