(VIDEO) ISPLIVAO NOVI SNIMAK NADICE ADEMOV Evo šta je uradila NAKON što je saopštila da neće pevati, internet izgoreo zbog ovoga!
Pevačica Nadica Ademov trebalo je da nastupi za doček Nove godine na Sajmu zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.
Međutim, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora, Nadica nije odradila svoj planirani nastup od dva sata.
Vidno izrevoltirana, pevačica je napustila halu, prethodno se obratila publici i izvinila što neće pevati.
Ipak, i pored nepravde prema njoj, Nadica je želela da obraduje najmlađu publiku.
Dok je Aleksandra Mladenović pevala pesmu "Zavede me majko momak loš", Nadica je u elegantnoj haljini i na visokim štiklama, vesela i nasmejana, zaigrala sa tri devojčice iza bine, a zatim se i fotografisala sa njima.
Snimak ovog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, a komentari su bili puni pohvala. Pratioci su posebno istakli da je pevačica pokazala veliko srce i profesionalizam, jer je, iako sama nije bila ispoštovana, obradovala najmlađe i ispoštovala publiku.
OTVORENO PISMO NADICE ADEMOV NAKON SKANDALA
Inače, dan nakon skandala, Nadica Ademov se oglasila i otkrila šta se sinoć dešavalo.
- Pre svega želim da istaknem da mi je žao zbog užasno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći i ja, a i publika i narod koji je pošteno platio svoje karte za doček, i koji je očekivao da će slušati i mene i da ćemo se zajedno veseliti i raspoloženi obeležiti početak ove nove godine. Ponovo ću naglasiti - dovedena sam u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora.
Dan pre dočeka nisam bila obaveštena o satnici, kada pevam. Potom, prva informacija koju sam dobila 30. decembra jeste da je "neko odredio da ću pevati od 3 do 5 ujutru" - započela je Nadica Ademov i dodala:
Odlaganje satnice pevanja
- Menadžer koji je dogovarao ovaj angažman je odmah kontaktirao sa organizatorom i naglasio mu je da ja sigurno neću pevati samo u to vreme, jer je pošteno bilo da svako od nas peva po sat vremena i da se smenjujemo. Organizator je rekao da je jedino fiksno to da Aleksandra Mladenović peva od 21 do 23 sata, a da se Đani, Darko i ja smenjujemo na sat vremena. Zvanična informacija koju sam dobila jeste da će moj prvi blok biti u 00:30h. To se nije dogodilo - napisala je Nadica i dodala:
- U halu sam stigla u 22:30h. Đani me je posle ponoći najavio, krenula sam da izađem, ali je moj nastup ponovo "odložen".
Neprofesionalizam
- Ono što je usledilo ste mogli da čujete i da vidite. To je bilo jedino što sam smatrala da je ispravno da učinim u tom trenutku, iz poštovanja prema sebi, jer ovakav neprfesionalizam i nefer postupanje nisam doživela nikada i nigde - zaključila je pevačica.
- Veliko hvala svim ljudima iz dijaspore koji su došli, kojima sam pevala i po 4-5 privatnih slavlja, i zbog kojih je, inače, dodat i ekstra VIP deo.
- Drago mi je što me je publika razumela, zbog toga mi je puno srce, jer dostojanstvo nema cenu. Još jednom se svima koji su želeli da me čuju i da se zajedno veselimo, iskreno izvinjavam, u svoje ime. Za nas će biti prilike, ali za ovakvo nepoštovanje više sigurno neće.
Kurir.rs
Nadica Ademov pre skandala na Sajmu za Novu godinu: