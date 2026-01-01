Slušaj vest

Đole Đoganii i njegova supruga Vesna optužili su organizatora Huseina Velagića da ih je prevario i nije im isplatio honorare za nastup u novogodišnjoj noći, već da je pobegao sa novcem.

Đole je u jednom trenutku prekinuo žurku i obratio se okupljenim gostima i objasnio o čemu se radi, ali oni su uprkos tome održali nastup u Nemačkoj, a sve javne ličnosti su upozorili na saradnju sa njim.

Kako možemo videti na Huseinovom Fejsbuk profilu, on se bavi organizovanjem koncerata u Nemačkoj i sarađivao je sa mnogim poznatim pevačima.

Husein Velagić Foto: Printscreen Facebook

Husein: "Završio sam u hitnoj, pretio mi je"

Husein tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 evra, te ih je optužio za pretnje.

- Ja sam Đoganijevima unapred dao 11.000 evra i ostalo je da im dam još 5.000 i rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim meni je pozlilo, ja sam bolestan čovek, imam sve papire i završio sam u hitnoj. Đogani mi je poslao strašne momke na kućna vrata koji su mi pretili - rekao je on, pa nastavio da iznosi šokantne tvrdnjae:

1/5 Vidi galeriju Đole Đogani Foto: Dušan Petrović

- Samo dragi Bog zna koliko sam ja pošten čovek. Sve ide na sud. Prekidam saradnju sa Đoganijem. A i ostali su dobili svoje pare, Zoran Janković 1.500, Đoganijevoj sestri koja živi u Nemačkoj u blizini Bohuma dao sam 11.000 evra. Ja sam u Hitnoj i borim se za život i bojim se da ću da umrem - rekao je on, pa odgovorio na pitanje zbog čega je napustio svirku.

- Morao sam pobeći jer su pretili da će mi zapaliti automobil koji vredi 20.000 evra i ubili bi me. Od policije sam potražio zaštitu. Ako se ovako nastavi biće mrtvih glava - rekao je on,prenosi "Najportal".

Na pitanje ko mu je pretio odgovorio je:

– Đogani i Slovenac.

Kurir.rs