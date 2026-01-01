Slušaj vest

Uprkos ledenoj temperaturi od –10 stepeni, Kaća Živković priredila je spektakl za pamćenje na gradskom trgu u Zenici, gde se okupilo više od 10.000 ljudi. Atmosfera je bila usijana zahvaljujući energiji i emociji koje je popularna pevačica donela na scenu.

Od prvog do poslednjeg takta, publika je uglas pevala njene najveće hitove, dok Kaća nije skidala osmeh sa lica i u više navrata se zahvalila svima koji su, uprkos hladnoći, došli da je podrže.

Kaca Zivkovic zapalila trg za Novu godinu, 10.000 ljudi u delirijumu Izvor: Privatna arhiva

„Ovakva energija se ne zaboravlja. Vi ste me zagrejali večeras“, poručila je Kaća sa bine, izazvavši ovacije okupljenih.

Snimci sa nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže, a komentari se samo nižu – „kakav haos“, „ovo se ne viđa često“, „svaka čast“. Mnogi tvrde da je ovo jedan od najposećenijih koncerata na otvorenom ove zime.

Kaća Živković je još jednom dokazala da ni minus, ni led, ni zima ne mogu da zaustave dobru pesmu i pravu energiju.

Kurir.rs