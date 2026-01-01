Slušaj vest

Legendarna grupa "Bijelo dugme" večeras za reprizu dočeka nastupa u Budvi.

Pre samog početka koncerta, pevač grupe Alen Islamović porazgovarao je sa našom ekipom i sumirao utiske o prošloj godini. Istakao je da mu je 2025. bila radna u svakom pogledu, pa je sa njom bio i više nego zadovoljan.

Istakao je i da mu biznis sa lešnicima ide sjajno, kao i da se dobro snašao u poljoprivredi.

Alen je ekskluzivno za Kurir otkrio da je Bijelo dugme zakazalo seriju koncerata u beogradskoj Areni za novembar 2026. i to u proširenom sastavu.

1/6 Vidi galeriju Bijelo dugme u Budvi Foto: Kurir

Bregović u nesvakidašnjem stajlingu

Nekoliko minuta pre nastupa iz hotela je izašao i Goran Bregović.

Poznat po specifičnom stajlingu, Brega ni ovaj put nije razočarao, pa se pojavio u crnim pantalonama i suknji, dok je na glavi imao novogodišnju kapicu. On je bio u pratnji mlađe ženske osobe koju je sve vreme pratio pogledom, a publika je prvu pesmu dočekala sa ovacijama.

Kurir.rs

