Grupa "Bijelo dugme" večeras će nastupati pred crnogorskom publikom u Budvi.

Tik pred izlazak na scenu Alen Islamović govorio je za Kurir i otkrio po čemu će pamtiti 2025. godinu, kao i šta očekuje od 2026.

- '25 bila je dobro ravna. Imao sam dosta koncerata sa "Bijelim dugmetom", ali i solističke. Bilo je prekrasnih gradova koje smo posetili, dosta smo radili i nismo mogli sve da spakujemo u proteklu, pa smo prebacili i u ovu godinu. Rekli smo da nema više smisla slaviti 50 godina, tako da ćemo ubuduće samo obilaziti gradove u kojima nismo bili.

Pored pevanja, Alen se bavi i uzgajanjem lešnika.

- Iz dana u dan, iz godine u godinu taj posao ide sve bolje. Tu treba biti uporan i nadgledati to, održavati, ali ide dobro.

On je otkrio da je Bijelo dugme rezervisalo beogradsku Arenu za 2026. godinu, te da već od sledećeg meseca počinju pripreme za koncert.

Odmah nakon razgovora Alen je sa "Bijelim dugmetom" izašao na binu, gde ih je publika dočekala ovacijama, a kako je to izgledalo možete pogledati u videu ispod:

Brega u nesvakidašnjem stajlingu

Nekoliko minuta pre nastupa iz hotela je izašao i Goran Bregović.

Poznat po specifičnom stajlingu, Brega ni ovaj put nije razočarao, pa se pojavio u crnim pantalonama i suknji, dok je na glavi imao novogodišnju kapicu. On je bio u pratnji mlađe ženske osobe koju je sve vreme pratio pogledom, a publika je prvu pesmu dočekala sa ovacijama.

