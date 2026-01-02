DEČKO JOJ JE BIO IZA REŠETAKA, SAD POKAZUJE SLIKE IZ KREVETA! Ninu Đogani momak gricka, ona pozira u čipki (FOTO)
Nina Đogani, ćerka pevačice Anabele Atijas i sestra pobednice "Zadruge" Lune Đogani, pokazala je na društvenim mrežama nove fotke sa dečkom. Njen momak je bio u CZ-u, dok ih sad vidimo u ljubavnom zanosu.
Nina ih je snimala dok su ležali, a on ju je grizao za obraz. Ona je bila u čipki i trenerci, dok se potpuno istopila u njegovom zagrljaju.
Posećivala ga u zatvoru
Podsetimo, dok je njen dečko bio u Centralnom zatvoru, Nina mu je išla u posete.
- Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste, uslikana sam tamo gde sam uslikana... Krivo mi je što sam uslikana tamo jer, jednostavno, krivo mi je što tamo moraju da nas slikaju - rekla je Nina za "Hajp" jednom prilikom.
- Ne bih da otkrivam detalje, to ja naša privatna stvar, mislim njegova privatna stvar, on nije javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je i gde je on, videla sam na internetu razne neke laži. Krivo mi je zbog njega što se tako predstavlja. Znala sam da je će to doći u medije. I zatvor je za ljude.
Radi u teretani
Nina se, inače, zaposlila u teretani, a zasad je zadovoljna poslom.
Ona radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević, o čemu se naširoko pričalo.