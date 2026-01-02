Slušaj vest

Đole i Vesna Đogani prekinuli su novogodišnji nastup i optužili organizatora Huseina Velagića da je pobegao sa novcem i da ih nije isplatio za svirku te večeri, nakon čega je on rekao kako trpi pretnje od densera i nalazi se u bolnici.

Đole Đogani je rekao kako Huseinu nikada nije pretio i da on ne voli skandale, ali da smatra da je jako važno da javnost zna šta se dešava pevačima, kao i da želi da upozori kolege kako ne bi doživeo isto što on i Vesna u novogodišnjoj noći.

- Nisam nikome pretio to su gluposti, kao i to da se on obratio policiji. Taj čovek nikada ne bi smeo policiji da išta prijavi jer ga svi znaju izgubljen je slučaj. Prvo bi njega zatvorili da je otišao u policiju. Ništa od toga nije istina, on je prevario sve poznate ljude sa estrade sa kojima je sarađivao. Nema koga nije prevario, ali su oni o tome ćutali. Ja sam presekao tu nit i mislim da mi izvođači treba javno da kažemo šta se dešava. Naše velike zvezde koje je prevario nisu htele da pričaju o tome - rekao je Đole, koji se potom osvrnuo na novogodišnji nastup.

- Mi smo hteli da ispoštujemo ljude, nikada nismo imali problem za četiri decenije karijere. Tu se ne radi samo o meni već o svim pevačima, nije platio fotografa, ketering, nikoga u sali... Mi smo pevali i kada je došla ponoć ljudi su izašli ispred da gledaju vatromet, to je tamo običaj. Za to vreme nam je prišao gazda lokala koji je Turčin i rekao da mu je žao, ali da moramo da prekinemo muziku jer je Husein otišao i nije platio salu u kojoj je u tom trenutku bilo između 300 i 400 ljudi. Rekao nam je da mu je ovo druga godina da ga vara i da ne možemo da nastavimo svirku. Ja sam ga zamolio samo da se obratim publici i objasnim o čemu je reč - rekao nam je Đole.

Husein sve prevario

- Čovek je sve prevario, pokupio sve pare od oko 400 prodatih karata. On je uzeo preko 40.000 evra od karata, plus piće klopa... On se pokupio otišao s parama u džepu i nikoga nije platio. Nije istina da nam je dao 11.000 evra kao što je rekao, to su gluposti, kakvih 11.000. On je bolestan, tip, spreman je sve da kaže jer nije očekivao da ću javno reći njegovo ime i de će da se napravi ovolika frka.

Đole je negirao da je ikada pretio Huseinu ili slao momke na njegova vrata, kako je Velagić rekao.

- Ja nisam u tom fazonu da pretim nekome. Bilo bi me sramota da mu priđem, a kamoli da ga maltretiram i bijem. Za mnogo ozbiljnije stvari sam okrenuo leđa i nisam se time bavio, pa neću ni o tome. Ja sam ovim otvorio pandorinu kutiju da bi se znalo da je lopov i da zaštitimo jedni druge. Nikada nisam imao ni obezbeđenje, kakve ljude ja imam da mu šaljem na vrata, to nije moj fazon.

"Molili smo vlasnika da pevamo"

Nakon kraće pauze, Đole i Vesna su ipak ponovo izašli na binu i bez novca pevali prisutnima.

- Vesni su ljudi ulazili u svlačionicu i rekli da su po 300 kilometara prelazili da nas čuju, Vesna se iznervirala rekla: "Ko j*** pare, daj da mi za publiku našu pevamo". Ja sam otišao i sa vlasnikom sale razgovarao, molio ga zbog publike da dozvoli da nastupimo i kad smo izašli na binu je bilo fenomenalno, atmosfera je bila odlična. Njemu je krivo što sam otkrio njegov identitet i razotkrio prevaru njegovu.

Vesna: "Prevario je i svog partnera"

Vesna je otkrila da je razgovarala sa Huseinovim partnerom kojeg je organizator, kako kaže, takođe prevario.

- Uspeo je da preko 300 ljudi iznervira. Pričala sam sa njegovim partnerom, kolegom koji je učestvovao u organizaciji. On je ugostitelj, on je naivno poverovao i takođe ostao izigran. Uzimao je pare od njega rekao je da je platio pevačice, pevače, ketering... Veče pred Novu godinu su ga ljudi zvali i rekli da niko nije plaćen i on je ponovo iz svog džepa morao da daje novac - rekla je Vesna i rekla da nije želela da izda publiku.

- Deo ljudi je otišao, ali mi je bilo žao zbog ljudi što su ostali u sali. To je Nova godina, nije običan nastup, ljudi su familijarno dolazili... Nisam želela da jedan čovek i njima i nama upropasti veče. Nisam htela sa tako lošom energijom da ulazim u Novu godinu, sreća da su normalni ljudi bili tu da su razumeli situaciju. Meni je ovo na nauk, iako sam svesna da skoro niko od kolega bez novca ne bi izašao - zaključila je Vesna.