Nekadašnja manekenka Jovana Đorđević progovorila je iskreno o detinjstvu, nesigurnostima, ali i traumama. Ona je priznala da joj se život promenio iz korena kada je 2012. godine imala nezgodu u kojoj je zadobile opekotine na 60 odsto tela.

Jovana je danas u braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem sa kojim ima troje dece, dva sina i ćerku, a sada je rekla da joj je drago što ćerka ne liči na nju iz detinjstva.

- Strahovala sam da će moje žensko dete biti kakva sam ja bila u tim mlađim godinama i drago mi je da nije. Meni je moja majka tokom odrastanja govorila: "Želim ti dete kao što si ti meni bila", ali srećom nije žensko, srednji sin liči na mee pa je manje bolno - kroz smeh je rekla Jovana koja se potom osvrnula na detinjstvo.

- Stvarno sam odrastala kao srećno dete, svesna sam da sam bila jako razmažena. Iz ove perspektive smatram da sam mogla da budem bolje dete svojoj majci i svom ocu - na ivici suza je rekla Jovana.

Otkazivali su mi bubrezi i pluća

Jovana je 2012. godine na snimanju jednog spota upala u vodu čija je temperatura bila 90 stepeni. Zadobila opekotine na 60 odsto tela, a sada je kroz suze govorila o traumatičnom periodu oporavka.

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom - kroz suze je rekla Jovana u podkastu "Why so serious".

- Teško mi je i danas da pričam o tome. Nisam mogla da se poistovetim sa osobom koju vidim u ogledalu. To je strašna stvar koja može ili da te slomi ili da te ojača.