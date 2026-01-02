Slušaj vest

Una Čolić, ćerka balkanske zvezde Zdravka Čolića, novogodišnje praznike provodi na Crnogorskom primoriju sa deceniju starijim dečkom. Starija naslednica pevača veoma je aktivna na društvenim mrežama, pa je tako i sad pokazala kako se provodi.

Naime, Una je pozirala u ženskom društvu za jednu fotku koju je okačila na Instagramu, a na njoj je vidimo u miniću, na vrtoglavim štiklama.

Minić i čizme su istakli njene noge, dok je za izlazak pokazala i dekolte.

Na jednoj od fotki vidimo i njenog dečka okruženog trubačima, te nema sumnje da je atmosfera bila za pamćenje.

Uživali na koncetru

Una i njen dečko su uživali i na koncertu Zdravka Čolića, koji je pevao na trgu u Baru za reprizu Nove godine. Una je, sudeći po snimcima koje je objavila, bila u bekstejdžu otakle je pratila još jedan koncert popularnog tate.

"Una i dečko nerazdvojni"

Starija Čolina ćerka i njen deset godina stariji dečko ne razdvajaju se i svuda putuju zajedno.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku - rekao je nedavno izvor za "Informer".