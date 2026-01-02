Slušaj vest

Una Čolić, ćerka balkanske zvezde Zdravka Čolića, novogodišnje praznike provodi na Crnogorskom primoriju sa deceniju starijim dečkom. Starija naslednica pevača veoma je aktivna na društvenim mrežama, pa je tako i sad pokazala kako se provodi. 

Naime, Una je pozirala u ženskom društvu za jednu fotku koju je okačila na Instagramu, a na njoj je vidimo u miniću, na vrtoglavim štiklama.

Minić i čizme su istakli njene noge, dok je za izlazak pokazala i dekolte.

Na jednoj od fotki vidimo i njenog dečka okruženog trubačima, te nema sumnje da je atmosfera bila za pamćenje.

Una Čolić  Foto: Pritnscreen/Instagram

Uživali na koncetru

Una i njen dečko su uživali i na koncertu Zdravka Čolića, koji je pevao na trgu u Baru za reprizu Nove godine. Una je, sudeći po snimcima koje je objavila, bila u bekstejdžu otakle je pratila još jedan koncert popularnog tate.  

"Una i dečko nerazdvojni"

Starija Čolina ćerka i njen deset godina stariji dečko ne razdvajaju se i svuda putuju zajedno. 

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku - rekao je nedavno izvor za "Informer". 

- Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - dodao je sagovornik tada.

Ne propustiteStars"ODMAH SU JE PRIHVATILI KAO SNAJKU" Komšije dečka Čoline ćerke sve otkrile: Samo što se nije preselila! Ovako se slaže sa sestrom svog partnera
Una Čolić sa dečkom
StarsČOLA DAO BLADOSLOV BUDUĆEM ZETU I ĆERKI! Una Čolić sprema svadbu sa deset godina starijim bogatašem?!
x News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsSTARIJI BOGATAŠ U KOG JE ĆERKA ZDRAVKA ČOLIĆA LUDO ZALJUBLJENA IZNENADIO UNU KAO NIKADA PRE! Napravio je potez, sve se desilo tokom jedne romantične noći
Una Čolić sa dečkom
StarsKO JE ZAPRAVO DEČKO UNE ČOLIĆ? Ludo se zaljubila u deset godina starijeg bogataša, a sada isplivale sočne informacije
Una Čolić sa dečkom