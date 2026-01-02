Slušaj vest

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga" Kija Kockar već duže vreme uspešno skriva svoj privatni život daleko od očiju javnosti, iako često putuje sa partnerom i uživa u ljubavi.

Sada je otvoreno govorila o partneru sa kojim je u vezi, otkrivši zašto ga nikada nije predstavila javnosti i da li on živi u Srbiji.

- 2025. godina mi nije donela ljubav, mi smo malo duže zajedno, ali on nije javna ličnost, nema društvene mreže, ne živi u Srbiji i nije kontroverzan u bilo kakvom smislu da bude zanimljivo - rekla je prvo Kija Kockar.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnscreen

- On je divan dečko i ne vidim razlog da ga predstavljam - dodala je ona.

- Žrtvujem se da sačuvam mir u svom pravom ljubavnom životu. Plus, on i dalje ne razume kako neko može da izjavljuje neistine, ali sam odustala od objašnjavanja šta je to klik i sav teret kad si javna ličnost. Ne daj Bože da sam ga upoznala, recimo, krajem 2018. godine - jasna je bila Kija za Pink.

- Pa, eto, prave stvari dolaze, očigledno u pravom trenutku. On ne prati te stvari i veliko je osveženje. Ja sam sebi najveći oslonac, ali možemo da delimo prvo mesto - kazala je ona.

Spomenula udaju

Kija je nedavno nagovestila da planira venčanje, a momak je često iznenađuje, čime zna da se pohvali na Instagramu.

Ona je, podsetimo, najavila da će opet stati na "ludi kamen", te da će, kad se to desi, slaviti drugu slavu.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnsceen/Instagram

Ona je obeležala Svetog Nikolu, pa se tim povodom oglasila na Instagramu, usput se prisetivši i prvog braka sa pevačem Slobom Radanovićem.