Frontmen "Tropiko benda" Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i pevačica Jovana Pajić pre tri godine su se razveli, a on je sada otkrio da bi je bez problema pozvao na svoju svadbu.

Naime, Sale Tropiko nakon razvoda uživa u ljubavi sa novom devojkom, dok Jovana Pajić još uvek nije pronašla novog emotivnog partnera. On je priznao da ukoliko bi pravio svadbu, pozvao bi bivšu ženu sa kojom je u braku proveo 10 godina i sa kojom je dobio dve ćerke.

- Pozvao bih Jovanu na svadbu i podržao bih je ako bi odlučila da se uda - rekao je za Hype TV.

"Prošle su neke tužne godine"

Inače, Sale Tropiko je nedavno govorio o razvodu o odnosu sa bivšom ženom. Kako kaže, danas su on i Jovana u odličnim odnosima.

- Svi znate da sam ja preživeo i bol, i sve... Sve je to normalno, treba preživeti. Jovana i ja smo danas super partneri u roditeljstvu, podjednako smo strogi. Deca su tu da budu deca, a mi smo tu da budemo roditelji. Borimo se, držimo sve konce u rukama. Za decu postoje ograničenja, moraju da nauče da poštuju sebe. Deca ulaze u neke godine kad moramo da budemo budni svi, da pratimo sve. Jovana i ja smo tako vaspitani, imamo decu, nema smisla da pričamo nešto ružno jedno o drugom, tako jeste između nas - rekao je Sale za Blic.

- Prošle su neke tužne godine, svi smo srećni, zadovoljniji. Korona, razvod, sve je to kočilo. Teško je da se čovek podigne iz takve vrste bola. Ja sam već dugo na pravom putu. Srećan sam, emotivno sam ispunjen. Ljubav utiče na sve, moja devojka i ja smo super par - istakao je pevač.

Aleksandar je nakon razvoda nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, odgovara bez razmišljanja.