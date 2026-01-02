Slušaj vest

Aleksandra Prijović, pred Novu godinu, vratila se na javnu scenu posle godinu dana pauze. Prijovićka je prvo nastupila u Crnoj Gori u Baru, gde su je dočekali kao kraljicu, a za Novu godinu je preko dana nastupala u Zagrebu, a 2026. dočekala je sa publikom u Beogradu u Sava centru.

Uz nju je sve vreme pored bine bio i njen suprug Filip Živojinović. U jednom trenutku je, dok je pevala hit Južnog vetra "Sto ću čuda učiniti", prišla je Filipu i čučnula kod njega, a on ju je čvrsto zgrlio.

Ovaj snimak preplavio je mreže, pa su tako mnogi komentarisali da su oni pravi primer ljubavi i da se čak i preko snimka vidi koliko je njihova ljubav jaka.

"Prelep prizor", "Koliko su zaljubljeni", "To se zove ljubav", "Da Bog da mi se desilo ovako", pisali su na Tiktoku ispod pomenutog snimka.

"Porodica je najbitnija"

Podsetimo, Aleksandra je u septembru donela na svet njihovo drugo dete - ćerku Ariju, te se ubrzo nakon porođaja vratila poslovnim obavezama.