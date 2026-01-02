Slušaj vest

Sofia Van Pottelsberhe, ćerka Željka Ražnatovića Arkana, otkrila je da tokom praznika prisustvo oca oseća još snažnije, kao i da joj je žao što je Ceca Ražnatović nije prihvatila kao deo porodice.

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen pre 26 godina, ima devetoro dece sa pet žena. Sofia Van Pottelsberhe ćerka je Arkana i socijalne radnice koja je o njemu vodila računa dok je bio u belgijskom zatvoru.

Sa ocem je uspela da napravi samo jednu fotografiju i to joj je najvrednija uspomena koju ima sa njim, ali uspomena ima mnogo. Sofia danas živi u Belgiji, a majka je od malena vodila kod oca u zatvor, a od 1995. godine je često dolazila u Beograd i vreme provodila s tatom i njegovom suprugom Cecom.

- Ovo doba godine sa sobom uvek nosi dodatne uspomene. Moj otac svakodnevno živi u mom srcu i u mojoj deci, a naročito sada, tokom Božića, njegovu prisutnost osećam još snažnije. Možda fizički nije ovde, ali je uvek sa nama - započela je Sofija, koja je napisala knjigu "Arkanova ćerka", pa dodala:

- U Vašoj zemlji se o tim stvarima i dalje mnogo razmišlja i piše, dok se ovde u Evropi to gotovo više i ne dešava. To ponekad čini sve još težim i bolnijim.

Sofija je potom izrazila žaljenje zbog odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, za koju kaže da im nikada neće dati nasledstvo, i zbog činjenice da nije prihvaćena kao deo porodice.

- Takođe želim da kažem, da i dalje iskreno osećam tugu zbog toga što nisam deo Cecine porodice, iako su naše namere oduvek bile dobre i takve su i danas. Taj osećaj ostaje sa mnom - istakla je Sofija.

Sa Cecom nije razgovarala o nasledstvu

Arkanova ćerka je prošle godine bila na pomenu svog oca, koji je ubijen 15. januara. 2000. godine, a kako je ranije rekla, sa Cecom nije razgovarala o nasledstvu, niti je pevačica pozvala u svoju kuću.

- Verujem da ovakvim razgovorima nije mesto na groblju, iz poštovanja prema mom ocu. Mislim da ona nikada neće podeliti deo nasledstva sa decom mog oca. Takođe, nikada mi nije ponudila da ostanem kod nje, niti me je pozvala u kuću - ispričala je Sofija.