Crna Gora gorela je i za reprizu dočeka nove 2026. godine. Ekipa Kurira boravila je na svim ključnim mestima širom primorja, gde smo snimili i razgovarali sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Bijelo dugme, Čola i Rozga napravili gala feštu širom CG Foto: Kurir

Prvog dana 2026. u Budvi je pevalo Bijelo dugme, dok je Zdravko Čolić nastupio u Baru. Čola je u Bar stigao direktno iz Dubrovnika gde je pevao za doček, a 20.000 ljudi uglas je pevalo sa legendarnim pevačem sve njegove hitove.


Jelena Rozga oduševila je sve na rivi u Tivtu. Ona je uz crne pantalone ponela i bež kaputić, a svojom harizmom i dobrom energijom je ostavila sve bez daha.

