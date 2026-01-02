Slušaj vest

Crna Gora gorela je i za reprizu dočeka nove 2026. godine. Ekipa Kurira boravila je na svim ključnim mestima širom primorja, gde smo snimili i razgovarali sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Bijelo dugme, Čola i Rozga napravili gala feštu širom CG

Prvog dana 2026. u Budvi je pevalo Bijelo dugme, dok je Zdravko Čolić nastupio u Baru. Čola je u Bar stigao direktno iz Dubrovnika gde je pevao za doček, a 20.000 ljudi uglas je pevalo sa legendarnim pevačem sve njegove hitove.



Jelena Rozga oduševila je sve na rivi u Tivtu. Ona je uz crne pantalone ponela i bež kaputić, a svojom harizmom i dobrom energijom je ostavila sve bez daha.