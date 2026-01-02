Slušaj vest

Pevačica Sandra Afrike za reprizu Nove godine nastupila je u Beogradu, a tom prilikom prokomentarisala je skandale u novogodišnjoj noći na estradi. Nadica Ademov je zbog organizatora otišla sa nastupa, dok su Đoganijevi ostali bez para.

- Bilo je radno za Novu godinu, i te kako se radilo. Malo Novi Sad, malo Beograd. Za mene nema zime nikada, hvala Bogu, započela je Sandra Afrika i dotakla se skandala koji su obeležili novogodišnju noć.

- ⁠Čula sam za skandale Nadice Ademov i Đoganijevih, šta bih rekla, baš katastrofa. Žao mi je kolega, dešava se svašta. I mi moramo da pazimo sa kim sarađujemo. Nekad jeste do organizatora, nekad nije. Kod Đoleta Đoganija, eto, jeste bilo. Za ovu drugu priču ne znam šta je tačno bilo. Uvek treba ići u provereno, kao što sam ja večeras. Nekad se ne uzme kapara, i onda…

1/6 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Dušan Petrović, Petar Aleksić, Kurir

Kupila stan u 2025. godini

Sandra Afrika je otkrila da je 2025. godina za nju bila odlična jer je kupila stan.

- ⁠Godina mi je bila fenomenalna. Ulazim napokon u svoj stan, posle 20 godina karijere! (smeh) Nije to nikakav penthaus, malo jeste veći. Celu jednu sobu sam “uništila”, jer sam morala da napravim garderober. Kad bih računala koliko je sve koštalo, glava bi me zabolela! Majčinstvo otom-potom, ima vremena. Biće kako Bog da.

Posao joj cveta, ali to nije slučaj i na ljubavnom planu.

- O ljubavi sad nešto ni ne razmišljam. Potreban mi je odmor sad. Mnogo sam radila, rekla je i dotakla se albuma: