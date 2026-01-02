Slušaj vest

Jovana Đorđević govorila je o svom privatnom životu i braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem sa kojim ima troje dece.

Manekenka je otkrila čime ju je fudbaler osvojio.

On je jedini muškarac...

- I dan danas se pitam šta ja to imam što je njega osvojilo. On je u mojim očima jedini muškarac koji može da me podnese, voli takvu kakva jesam bez ikakvog pokušaja da promeni moju srž. On ne voli da se eskponira na ovaj način i ne bih volela da pričam više o njemu. Neka bude da je to što me osvaja i dan danas - rekla je Jovana na WTF radiju.

Foto: Printscreen/Instagram

Nemam opravdanja za svoje postupke

Manekenka je priznala da je neko ko ne prašta sebi greške, te se često i godinama kasnije preispituje o svemu što je uradila.

- Ne mogu sebi da oprostim svoje greške, neko sam ko legne u krevet i mota film i vraća se. Konstantno se preispitujem, verovatno da postoji neki naziv u psihilogiji za to. Ne mogu da nađem opravdanja za neke svoje postupke - rekla je manekenka u podkastu "Why so serious".

Otkazivali su mi bubrezi i pluća

Jovana je 2012. godine na snimanju jednog spota upala u vodu čija je temperatura bila 90 stepeni. Zadobila opekotine na 60 odsto tela, a sada je kroz suze govorila o traumatičnom periodu oporavka.

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom - kroz suze je rekla Jovana i dodala:

- Teško mi je i danas da pričam o tome. Nisam mogla da se poistovetim sa osobom koju vidim u ogledalu. To je strašna stvar koja može ili da te slomi ili da te ojača.

