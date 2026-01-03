Slušaj vest

Jovana Đorđević govorila je o svom privatnom životu, braku, ali i profesiji u kojoj je postigla vrtoglave uspehe iako smatra da to ništa nije posebno.

"Toliko uspešnijih ima od mene"

- Ja mislim da nisam ništa posebno uradila. Ne bih sebe nazvala manekenkom, više sam bila model, ali nisam postigla Bog zna kakve uspehe. Toliko ima uspešnijih devojaka od mene, ali na kraju, bolje manekenka nego žena fudbalera - rekla je Jovana u podkastu "Why so serious".

Foto: Printscreen/Instagram/callmelolita

"Svi smo različiti"

Jovana je priznala da nikada nije bila zavidna i da u koleginicama nije videla konkurenciju.

- U našoj zemlji i Evropi to je potpuno druga priča. Nikada nisam bila konkurentski raspoložena. Ako dobijem posao znači da su ljudi u meni videli nešto dobro, ali mnogo puta nisam ni dobila ponudu. Moguće da me je i taj posao oblikovao što se tiče samopouzdanja. Shvatiš da smo svi različiti i kako ja mogu da se takmičim sa nekim ko ima neke drugačije stvari od mene... Nikada nisam imala uzore. Problem je što ljudi oblikuju sebe po tuđim očekivanjima...

1/12 Vidi galeriju Ovako je izgledala Jovana pre nekoliko godina Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

O ljubavi sa fudbalerom

Manekenka je otkrila čime ju je fudbaler osvojio.

- I dan danas se pitam šta ja to imam što je njega osvojilo. On je u mojim očima jedini muškarac koji može da me podnese, voli takvu kakva jesam bez ikakvog pokušaja da promeni moju srž. On ne voli da se eskponira na ovaj način i ne bih volela da pričam više o njemu. Neka bude da je to što me osvaja i dan danas - rekla je Jovana na WTF radiju.