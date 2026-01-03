"KOLIKO SE ZARADI, ZARADI, VAŽNO JE..." Zdravko Čolić za Kurir otkrio svoje SKROMNE želje za 2026!
Zdravko Čolić Čola je pred 30.000 ljudi u Baru pevao puna tri sata bez pauze. U publici su bile i njegove ćerke Una i Lara.
- Kraljevski, legenda, takvu atmosferu može samo Čola na napravi. Muzička ikona Balkana - samo su neki od komentara publike na Zdravkov koncert. Uprkos hladnom vetru i niskoj temperaturi, publika je tražila bis.
Jedan od najvoljenijih regionalnih umetnika Balkana, u Baru je pevao pre dve i po godine, ali se publika očigledno uželela izvanrednih vokalnih sposobnosti, kvalitetnih pesama, energičnog i emotivnog koncerta.
- Ja sam srećan što su me tražili ponovo. Bila je inicijativa da pevam u Baru za Novu godinu. Nova godina je jedan poseban dan, više fešta. Drago mi je što se ponovo družimo u Baru. Radujem se koncertu - rekao je Čolić.
Poželeo zdravlje
U Novoj godini Čola je poželio pre svega zdravlja.
- Da budemo zdravi, da možemo da radimo, da se ljubimo, grlimo i da se volimo. Koliko se zaradi, zaradi. Važno je zdravlje, mir među nama, da nema nekih problema koji vidimo u svetu, da stalno ima. Tako da to čovek sebi na prvu može onako poželiti - rekao je pevač.
Čola je istakao i da bi voleo da u Crnoj Gori održi koncert sa simfonijskim orkestrom.
- Radili smo Podgoricu sad u oktobru. Bilo je dva koncerta u hali sportskoj. Pa moguće da nešto letos napravimo. Videćemo uglavnom, bilo šta da se desi. Znači, biće to lepo nešto. Moguće nešto sa simfonijskim orkestrom, ovo što ja volim, onako kao jedan malo seriozniji, ozbiljniji koncert. Ali dobro, o tom-potom - zaključio je Čolić.