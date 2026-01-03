Slušaj vest

Zdravko Čolić Čola je pred 30.000 ljudi u Baru pevao puna tri sata bez pauze. U publici su bile i njegove ćerke Una i Lara.

- Kraljevski, legenda, takvu atmosferu može samo Čola na napravi. Muzička ikona Balkana - samo su neki od komentara publike na Zdravkov koncert. Uprkos hladnom vetru i niskoj temperaturi, publika je tražila bis.

Jedan od najvoljenijih regionalnih umetnika Balkana, u Baru je pevao pre dve i po godine, ali se publika očigledno uželela izvanrednih vokalnih sposobnosti, kvalitetnih pesama, energičnog i emotivnog koncerta.

- Ja sam srećan što su me tražili ponovo. Bila je inicijativa da pevam u Baru za Novu godinu. Nova godina je jedan poseban dan, više fešta. Drago mi je što se ponovo družimo u Baru. Radujem se koncertu - rekao je Čolić.

Poželeo zdravlje

U Novoj godini Čola je poželio pre svega zdravlja.

- Da budemo zdravi, da možemo da radimo, da se ljubimo, grlimo i da se volimo. Koliko se zaradi, zaradi. Važno je zdravlje, mir među nama, da nema nekih problema koji vidimo u svetu, da stalno ima. Tako da to čovek sebi na prvu može onako poželiti - rekao je pevač.

Zdravko Čolić čestitka za Novu godinu Izvor: Kurir

Čola je istakao i da bi voleo da u Crnoj Gori održi koncert sa simfonijskim orkestrom.