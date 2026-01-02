Slušaj vest

Milanu Miloševiću prethodna godina bila je jedna od najtežih u životu. Suočio se sa strahom i neizvesnošću dok se borio za život najvažnije osobe, a sada otkriva detalje drame koja ga je promenila iz korena.

Voditelj je ispratio 2025. godinu sa pomešanim osećanjima, opisujući je kao jednu od najintenzivnijih i najturbulentnijih u svom životu. Iako je na poslovnom planu godina bila dinamična i puna potvrda da je na pravom putu, privatno se suočio sa ogromnim izazovima, pre svega zbog teške bolesti majke za koju kaže da je "jedva ostala živa".

Agonija koja je trajala pet meseci

Milošević je otkrio da je iza njega period ispunjen strahom i razočaranjima, a najveći udarac bila je borba za majčino zdravlje koja je trajala punih pet meseci. Situacija je bila toliko ozbiljna da je voditelj teška srca morao da donese jednu od najtežih odluka u životu – da majku smesti u starački dom.

Ispovest Milana Miloševića Foto: Boba Nikolić

Osvrćući se na sve što je preživeo, Milan priznaje da ga je ova situacija potpuno transformisala.

– Najviše ju je obeležila borba za zdravlje moje majke, što me je potpuno promenilo kao čoveka. Kada se suočiš sa takvim situacijama, shvatiš koliko su neke stvari nebitne, a koliko su život, porodica i zdravlje svetinja – iskren je bio voditelj u svojoj ispovesti.

"Želim manje buke, a više suštine"

Kada su u pitanju planovi za 2026. godinu, Milan ističe da na privatnom planu žudi za mirom i balansom. Nakon stresnog perioda, prioritet mu je da se posveti sebi i zdravlju.

– Posle svega kroz šta sam prošao, shvatio sam da mi je najvažnije da ljudi koje volim budu dobro... Manje buke, više suštine – poručio je Milošević.

Što se tiče karijere, voditelj "Elite" navodi da želi stabilnost i nove izazove, ali bez žurbe, naglašavajući da sada zna da je važno raditi kvalitetno, a ne po svaku cenu.

Skromna želja od Deda Mraza

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, Milan ove godine nije imao spisak skupocenih želja. Kako sam kaže, od Deda Mraza nije tražio materijalne stvari.

– Tražio sam da mi sačuva porodicu, da mi majka bude dobro i da u narednoj godini imam razloga za osmeh. Tražio sam malo predaha i malo više lepih dana nego teških – rekao je Milan.

Kurir/Informer

