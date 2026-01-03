Slušaj vest

Nataša Bekvalac u eksluzivnom intervju za emisiju "Godina sa Natašom", koja će biti emitovana danas, 3. januara, u 15 sati na Kurir televiziji, govorila je o raznim temama, a na pitanje o bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću ovoga puta izostavila je odgovor, a razlog je njegova odluka da ga ne spominje više.

U toku razgovora, usledilo je pitanje na koje je Nataša odgovorila neočekivanim odgovorom.

Na maturi ćerke Hane si srela Daču, kakav je sada vaš odnos?

- I to mi je zamereno.

To što ste se sreli?

- Ne što smo se sreli, nego što... Nisam ništa pričala o tome, izašla je fotografija. Bila sam srećna u tom trenutku što smo svi zajedno i što znam koliko je to Hani značilo, ali mi je Danilo iskreno skrenuo pažnju da ne bi voleo da u javnosti govorim bilo šta o njemu, i to respektujem. Kad bih ja njega zamolila, verujem da bi... mada on o meni ne priča. Eto, zamoljena sam.

Emisija "Godina sa Natašom" biće emitovana u subotu, 3. januara, u 15 sati na Kurir televiziji. Ekipu Kurira Bekvalčeva je ugostila na svom salašu u Čeneju.

"Dača se ljuti"

Nedavno je Nataša u jednom intervjuu izjavila da se Dača ljuti što je ona tako transparetna. Dača Ikodinović se nedavno razveo od supruge Mare Ognjenović, te su on i Nastaša izjednačili broj razvoda. Kako su oboje ostavili iza sebe tri propala braka, pevačila je sada otkrila da se tada čula sa Dačom.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku, imali smo šaljive poruke. On se ljuti, hoće da sačuva to za sebe, a ja sam transparentna -rekla je Nataša u Amidžiju.

Nataša je potom davala odgovor na škakljiva pitanja u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi".

- Kog bivšeg smatraš da si najviše povredila? -pitao je Ognjen.

- Sve te povrede su mi drage, kao moje pesme. Ako stavimo šalu na stranu, zbog toga mi je žao, mislim da sam drugog supruga povredila najviše. To sam mu rekla i rekao mu je "okej" -otkrila je Nataša.

- Kom bivšem bi se danas vratila da moraš? -pitao je Ognjen.

- Danilu -rekla je Nataša aludirajući na Daču Ikodinovića.