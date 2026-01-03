Slušaj vest

Tea Tairović u 2026. godinu ušla je radno i sa osmehom na licu družeći se sa najvernijom publikom.

Uz nju je sve vreme bio njen suprug Ivan, a Tea je za Kurir otkrila da je ranije kad je bila mlađa mislila da se nikada neće udati.

Za sudbinsku ljubav ne postoje planovi

- Najsmešnije je što sam ja davno rekla da se neću nikad udati! Ali kad sretnete sudbinsku ljubav, ne postoje planovi (smeh)! Sećam se, ja sam Ivanu tada prišla i rekla: "Zdravo, ja sam Tea, ti ćeš biti moj muž!" On se tada nasmejao i rekao "Maa važi!" I na kraju je bilo tako! Desilo se 2025. godine.

Foto: Andreja Damnjanović

Pesma za Ivana

Dosta se šuškalo koju je pesmu pevačica posvetila Ivanu. Iako su fanovi mislili da je u pitanju "Šeki, Tairovićeva je otkrila da pesmu za njega tek treba da objavi.

- Postoji jedna pesma koju još uvek nisam objavila, a opisuje Ivanovu i moju ljubav, nosi naziv "Ljubavi ne umiru"! Reč je o prelepoj baladi koja opisuje toliko snažne emocije da su se ljudi koji su je čuli doslovno rasplakali! Jedva čekam da je čujete, možda baš i u 2026.

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Maštam o majčinstvu

Tea Tairović pre nego što je započela novogodišnji nastup priznala je o čemu mašta već neko vreme.

- Zdravlje mi je na prvom mestu. Jako sam srećna i zadovoljna, nadam se da će se to nastaviti i u 2026. godini. Ja sam danas baš napomenula udala sam se u 25. godini, izdala dva albuma, od koga je, dosta je. Maštam o majčinstvu, mislim da svaka žena oseti muškarca sa kojim to treba da se desi, tako sam i ja osetila. Svaku trudnicu podržavam i da radi i da ne radi, sada u 2026. godini ima daleko više izazova nego kad smo mi bili mali, ali to ne umanjuje lepotu svega toga. Ja volim stabilnost, ne volim promene, ali me promene hoće.