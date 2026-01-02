Slušaj vest

Tea Bilanović vratila se prošle godine na estradu i odmah izazvala reakcije zbog snimaka sa nastupa.

Novi snimak sa reprize iz jednog kluba u kojem je Tea pevala, ponovo je izazvao pažnju

Okružena muškarcima, Teu su usnimili dok peva veliki hit, a uz ruke ispadaju novčanice.

Tea je atmosferu za reprizu dovela do usijanja uvijajući u izaovnoj haljini s prorezom do kuka.

Morala da beži sa nastupa zbog bakšiša

Na pitanje šta se dogodilo na jednom veselju gde je doslovno morala da beži od majke i sestre jednog gosta, Tea je kroz smeh ispričala:

- Ima više situacija, ali bilo je jedno veselje gde su nas ganjali da im vratimo bakšiš. Nisam se ja dala, to sam izbegla... Kada sam primetila da je situacija alrmantna, ja sam samo pokupila torbu i sakrila se u drugu prostoriju. Čula sam da je majka od tog dečka vikala: "ona ga je opila i uzela mu sve pare". Pazite, vas niko ne tera da dajte pare na muziku, ja smatram da je to negde od srca i da je neki kodeks - rekla je.

Šokirala je i odgovorom na pitanje koliki je najveći bakšiš koji je uspela da zaradi za nastup.

- Pa ja mislim da nije, pevam već 12 godina. Pa sve ukupno što smo uzeli za veče, ne samo ja, nego ceo tim, pa bilo je oko 40.000 evra - otkrila je Tea šokantnu cifru.

- Najčešće sve to ulažem u karijeru, a kada hoću sebe da počastim kupim sebi štikle. Trenutno imam oko 43, 44 para štikli možda - dodala je pevačica za "Hype".