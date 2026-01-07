Slušaj vest

Naime, Iva je bez pardona priznala da se udala iz inata bivšem dečku, koji je završio u zatvoru, a kada je izašao ona je već stala na ludi kamen.

Udala se iz inata

"Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja", ispričala je ona za Hype.

Foto: Instagram/iva.bojanovicofficial

"Joca je prihvatio moju decu"

Iva je u prvom braku dobila decu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - rekla je ona otkrivajući da apsolutno nikakvu podršku partnera nije imala u odgajanju dece:

1/6 Vidi galeriju Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

- Nisam imala podršku bivšeg partnera ni u jednom trenutku, finansijski tek ne. Na početku su deca vikendom išla kod njega, ali to se vremenom smanjivalo. Ne želim da pričam o njemu, totalno je nebitan u mom životu. Ti momenti ostavljaju posledice, ali je meni najviše bilo teško zbog njih, zato što su oni najviše podneli taj nedostatak, ja sam se trudila da im budem i otac i majka, doživela sam od sina kada je porastao da mi kaže: “Mama džabe se trudiš, ne možeš da mi budeš tata”. Ja sam se tu rasplakala. Nije to rekao da me povredi, već samo da me vrati u ulogu majke, da budem nežna i da budem mama, a očevi zna se kakvi su, oštriji. Ja sam morala da budem sve, bila sam i stroga i mama, ali ničega se ne kajem na današnji dan, jer vidim u kakva su dva bića oni danas porasli. Mi smo danas jako povezani.

Kurir/Blic