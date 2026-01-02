Slušaj vest

Maja Berović u novogodišnjem intervjuu za domaće medije govorila je o poslu, uspesima i porodici. Sumirala je utiske prethodne godine i otkrila koje su njene želje za narednu.

Majo, za tebe je ova 2025. bila uspešna. Kada povučeš crtu ispod na kraju godine, šta ti je bilo najteže, a na šta si najponosnija?

- Nisam imala teških trenutaka. Bila sam zdrava, svi oko mene su bili dobro. Ja to tako gledam prosto. Kad mi se završi godina i kad nije bilo ružnih stvari, onda mi je godina super. Radila sam i izdala sam oba dela albuma, imala sam dosta nastupa, tako da, bila mi je okej.

Koju lekciju iz ove godine bi volela da nikad ne zaboraviš? Šta si naučila?

- Ono što učim čitav život, a nikako ne uspevam da naučim, je da budem strpljiva. Jako sam nestrpljiva. To mi je loša osobina i to je nešto što bih stvarno volela da promenim. Čitav život sam se borila da budem strpljiva, a nikad nisam bila.

Da li možeš da nam demistifikuješ tu svoju nestrpljivost kada su albumi u pitanju?

- (smeh) Pa ja objavljujem albume tako što sam nestrpljiva, pošto ne mogu da čekam. Ja sam gora od mojih fanova. Ja više ne mogu da dočekam nego oni, tako da eto – to je to.

Kakve su tvoje želje bile pre pet godina, kakve su sada i možeš li da kažeš da si danas srećna žena? Da su neke od tvojih želja koje si imala pre pet godina sada ispunjene?

- Meni su se sve želje koje sam ja imala do sad ispunile. Moram da kažem. Imala sam sjajne koncerte, imala sam sjajne albume, postala sam majka... Mislim, to su bile neke moje želje. Sad imam neke nove želje, ali neću pričati o njima jer, znaš kako kažu, kad kažeš - neće ti se ostvariti. Ali zaista, sve što sam poželela mi se ostvarilo i nekako mi je sve išlo nekim lepim tokom.

Šta ostavljaš u staroj godini, tačnije u ovoj 2025., a koje obaveze nosiš u sledeću?

- Pa obaveze u sledeću nosim da bih bila vredna. Što moram da priznam, u prethodnih par godina i nisam baš nešto bila, ali imala sam razlog zašto nisam. Da budem vredna i da budem istrajna, što ja svakako jesam u životu. Ja sam toliko stvari započela u ovoj godini, da ne znam kud ću pre. Započela sam rad na novim pesmama, imam nove projekte, Bože zdravlja samo, da sve bude kako treba

Da li te je uspeh ikada udaljio od ljudi koje voliš?

- Pa jeste moram da priznam. Ali ne zbog mene, neki ljudi prosto ne mogu da se nose sa tim, nažalost. Ali u suštini, ja sam uvek bila ista. Nikad se nisam menjala i mislim da kakav si čovek, to ne može niko da promeni. To je prosto u nama. Ali svakako da su se drugi ljudi oko mene menjali.

Postoji li neka pesma u tvojoj diskografiji u kojoj si ogolila svoju dušu, a da to publika nije prepoznala?

- Ima. Pesma "Lav" je definitivno moja pesma. Ali tu su ljudi prepoznali. Možda je ona nisu - pesma "Nedostaješ". Možda to nije publika prepoznala, ali sam ja definitivno doživela tu pesmu, onako, jako, jako lično.

Malopre si rekla da si imala i koncerte, ostvarila si se kao majka, da su se sve želje ostvarile. Da li te više raduje ono što si postigla ili ono što tek dolazi? I šta je to što tek dolazi, a čemu se raduješ unapred?

- Uh, pa i jedno i drugo. Znaš, to mi je sad jako teško da ti kažem, šta više. I jedno i drugo, ali hajde, pošto sam ovo već doživela, jako se radujem onome što dolazi.

Kada bi mogla sebi da pošalješ poruku u 2026. godini, šta bi napisala?

- Svinjo debela, što si pojela moju Milku sa Oreom? Što si pojela moju Dubai čokoladu? E, to. E, to bih napisala sebi. (smeh)

