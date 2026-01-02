Slušaj vest

Nekadašnji finalista Zvezda Granda, Velid Handžić postao je tata i sa najlepšim vestma ušao u 2026. godinu.

Najlepši početak godine

Pevačeva supruga Lamija, porodila se dan pred doček Nove godine i na svet donela devojčicu, a najlepšim povodom oglasio se i ponosni tata na svom Instagramu.

Naime, Handžić je izveo suprugu i bebu iz porodilišta i na najlepši način proveo prvi januar.

– Dragi moji ja sam upravo dobio najlepši poklon za prvi dan Nove 2026-e godine i moram da vam kažem da sam presrećan i zahvalan dragom Bogu na svemu. Svima vama dragi moji želimo srećnu i uspešnu novu 2026-u godinu i mogu da najavim mnogo novih muzičkih projekata i mnogo lepih druženja u nastupajućoj godini– istakako je Velid u opisu fotke ispod koje su se nizale čestitke.

Supruga najveća podrška

Podsećamo, Lamija je bila Velidova najveća podrška tokom celog takmičenja, njegova snaga i mir u trenucima kada je najviše trebalo.

Iako se poznaju ceo život, sudbina je htela da se jedno drugom zaista svide tek pre nekoliko godina, i to kako Velid uvek sa osmehom kaže, na jednom od njegovih nastupa.

Nakon nekoliko godina iskrene ljubavi, venčali su se pre godinu dana, a njihova priča nastavila je da raste u najlepšem smeru.

